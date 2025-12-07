不是具俊曄！小S錄音現場姊夫未到場 賈永婕曝他真實身分

近日小S（徐熙娣）為台北101跨年煙火錄製旁白，台北101董事長賈永婕在社交媒體上分享了這段錄音的幕後花絮，澄清實際上具俊曄並未到場，當時現場出現的男子是導演，兩人長相並不相似，卻因影像效果而造成誤會。

小S錄音現場出現的男子是導演，不是具俊曄。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕6日在臉書發文表示：「真的很奇怪因為導演跟姊夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了，一度我跟熙娣都覺得有一點記憶錯亂，他有來現場嗎？明明沒有啊。」她還不忘喊話大家跨年要一起來台北101看煙火。

小S錄音情緒激動。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕4日公開錄音幕後花絮，從曝光的形象影片中，小S以真摯語氣說道「我每年都穿著睡衣和家人一起倒數、許願、緊緊擁抱彼此」，一家人擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。

小S錄音情緒激動。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

小S唸到「那一年第一次倒數的瞬間，全台灣的目光都望向台北101，當天空被點亮的那一刻，全世界也一起亮了起來」，才講完第一句就被回憶擊中。她坦言，今年少了一個最重要的人，但她彷彿能聽見在天上的大S（徐熙媛）輕輕地對她喊話「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接」。

