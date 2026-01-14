不是刷太用力！醫曝「這個壞習慣」讓牙齦悄悄後退

50歲的排隊名店老闆娘阿晴，長年為了店務奔波，幾乎沒有真正放鬆的時間，長期處於高度壓力狀態，也因此出現內分泌失調等健康警訊；近來，與她同床的先生更發現，阿晴在睡夢中經常出現嚴重磨牙情形，不僅聲響明顯，也讓枕邊人夜間睡眠品質大受影響。由於磨牙常發生在無意識狀態，阿晴起初並未察覺問題的嚴重性，只覺得早晨起床時下顎時常痠痛、牙齒偶爾出現不明原因的敏感不適。

直到日前刷牙時，阿晴明顯感覺牙齒對冷水特別敏感，照鏡子一看，才驚覺原本平整的牙齦邊緣逐漸後退，牙齒看起來「變長」許多，牙縫也比過去更加明顯，讓她相當緊張，趕緊前往牙科求診。經詳細檢查後，牙科醫師指出，阿晴的牙齦退縮並非單純的刷牙問題或一般牙周病，而是與長期夜間無意識磨牙密切相關，牙齒與牙周組織長時間承受過大的咬合壓力，才導致牙齦逐步後退。

廣告 廣告

磨牙常在毫無自覺下發生

亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜指出，臨床上不少民眾照鏡子時發現牙齒看起來變長、牙齦逐漸後退，刷牙或遇冷熱食物時出現酸軟不適，往往誤以為只是敏感性牙齒或牙周病，卻忽略了長期磨牙的影響。

磨牙時上下排牙齒反覆摩擦、緊咬，其瞬間承受的力量往往高於正常進食數倍，長期下來不僅會造成牙齒表面磨耗，也會使牙周韌帶反覆受損，影響局部血液循環，進而誘發慢性發炎反應，最終導致齒槽骨吸收與牙齦退縮。這類情況常在患者毫無自覺下悄悄發生，等到外觀出現變化或敏感不適時，牙周組織往往已承受相當程度的傷害。

在醫師建議下，阿晴開始於夜間配戴軟式咬合板，以避免睡眠時牙齒直接接觸，分散過度集中的咬合力量，讓牙周組織在夜間得以休息與修復；同時也調整日常潔牙方式，改用刷毛較柔軟的牙刷，並避免過度用力刷牙，以降低對牙齒及牙齦的二次刺激。經過一段時間的治療與調整後，她的牙齦退縮情形趨於穩定，牙齒敏感與下顎痠痛的狀況也明顯改善，生活品質逐漸回到正軌。

Box長期忽視的口腔問題

楊晉瑜說明，磨牙是一種常見卻容易被忽視的口腔問題，當上下排牙齒長時間反覆摩擦、緊咬，牙齒與牙周組織承受的力量，遠高於正常進食時的負荷。長期下來，牙周韌帶反覆受損、局部血液循環變差，容易引發慢性發炎反應，進而造成齒槽骨吸收，成為牙齦退縮的重要原因。

哪些族群容易磨牙?

長時間磨牙造成的牙齒磨耗，也容易導致咬合力量分布不均，部分牙齒承受過度集中的壓力，就會更容易出現牙根暴露、楔形缺損等問題，進而引發冷熱敏感、刷牙不適，甚至會增加蛀牙與牙周病等風險。楊晉瑜提醒，若是沒有未及早控制磨牙的行為，即使接受牙周治療，牙齦退縮仍然可能持續惡化。

楊晉瑜指出，上班族、學生族群因為課業與工作壓力大、情緒緊繃、睡眠品質不佳，都是屬於磨牙的高風險族群；此外，咬合不正、缺牙未補，或是假牙高度不當，也都可能導致咬合力量失衡，都容易進一步誘發磨牙的行為。

降低牙齒承受的異常咬合力量

在治療方面，楊晉瑜建議，首要目標是降低牙齒所承受的異常咬合力量，夜間配戴咬合板，可以避免牙齒直接摩擦，並且能分散壓力，讓牙周組織在睡眠中獲得修復；同時應該要建立正確的潔牙習慣，選擇柔軟刷毛的牙刷，並且要避免過度用力刷牙，才不會造成牙齒及牙齦的二次傷害。

若是牙齦退縮已經比較明顯的話，則可以評估進行牙周治療，甚至是做牙肉移植手術，來改善牙根裸露與牙齒敏感的問題。

最後楊晉瑜提醒，改善睡眠品質、調適生活壓力、減少咖啡因與酒精攝取，都有助於降低夜間磨牙發生率。若家人反映夜間有磨牙聲，或民眾早上起床常感到下顎痠痛、牙齒敏感，應提高警覺，及早就醫檢查，避免口腔健康在不知不覺中受損。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.小心蛀牙會傳染！ 醫點出「隱藏兇手」：親吻、共用餐具都中鏢

.餐後、睡前刷牙，為何還有口臭？ 醫揭「6大症狀」小心是牙周病