不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤

財經中心／師瑞德報導

2026台股開門紅！加權指數週漲近800點，市值暴增2.5兆元。資金瘋狂湧入電子股，「這族群」單週狂噴6.7%奪下漲幅冠軍，半導體更吸金近9千億；反觀油電燃氣類逆勢慘跌。綠能環保週轉率飆近兩成，成為市場最熱門炒作標的，投資人幾家歡樂幾家愁。（AI製圖）

迎接民國115年（2026年）新春開盤，台北股市展現強勁多頭氣勢。根據臺灣證券交易所最新統計，本週發行量加權股價指數收盤來到29,349.81點，較上週（114年12月26日）大漲793.79點，週漲幅約為2.78%。在權值股領軍下，台灣50指數表現更為亮眼，單週漲幅達3.65%，顯示大型股成為這波推升指數的關鍵主力。

「這族群」閃耀全場！單週狂噴6%完勝大盤

進一步分析產業表現，本週最受資金青睞的黑馬非「光電類」莫屬。在面板與光學族群強勢表態下，光電類指數單週大漲6.76%，成為全市場漲幅冠軍，讓持有相關個股的投資人笑得合不攏嘴；反觀「油電燃氣類」則呈現疲軟態勢，在多頭大軍壓境下逆勢走跌，單週下跌3.63%，成為盤面上最慘的類股。

若扣除特定類股觀察大盤結構，未含金融類指數上漲3.12%，表現優於大盤；但未含電子類指數則下跌0.83%，顯示本週資金明顯集中在電子族群，傳產與金融相對受到排擠，市場呈現「電強金傳弱」的資金輪動格局。

資金全押「它」！半導體吸金近9千億太驚人

在資金流向方面，電子股依然是台股的中流砥柱。本週全體上市股票成交金額為1兆9,990.44億元，其中「半導體類」一枝獨秀，成交金額高達8,822.64億元，佔全體上市股票交易金額達44.13%，穩居成交值冠軍，顯示近半數的市場資金都押注在半導體身上；「電子零組件類」與「電腦及週邊設備類」則分居第二、三名。

若從股票週轉率來看，中小型題材股表現活潑。本週「綠能環保類」以19.15%的週轉率奪冠，顯示該族群籌碼換手頻繁，市場關注度極高，成為當沖客與短線資金的最愛；其次為漲勢凌厲的「光電類」，週轉率亦達13.47%。

市值衝破95兆元大關 總成交額突破2兆

隨著指數大漲，台股總市值也水漲船高。截至115年1月2日止，全體上市公司市場總值達到新台幣95兆6,121.23億元，短短一週內市值大幅增加2兆5,777.29億元，增幅約2.77%。

在成交量能部分，本週集中交易市場總成交金額為2兆1,554.06億元。累計今年開盤迄今（1月2日），集中市場總成交金額為6,680.47億元，展現出新春開盤的充沛量能。整體而言，台股在2026年首週展現強勁的多頭攻勢，科技權值股領漲，推升指數與市值雙雙創高。

