不是卓榮泰！戴錫欽點名「這人」參戰北市 將成最大黑馬

資深媒體人黃暐瀚近日在節目中專訪臺北市議會議長、國民黨臺北市黨部主委戴錫欽，針對民進黨2026臺北市長人選進行分析。戴錫欽直言，若民進黨最終推出行政院副院長鄭麗君參選，對現任市長蔣萬安的威脅，將明顯高於其他潛在人選。

戴錫欽指出，隨著臺美關稅談判階段性底定，鄭麗君以及行政院長卓榮泰的參選可能性都正在升高，尤其是鄭麗君，外界評估她的整體形象相對溫和，較能跨越既有的藍綠界線。

戴錫欽進一步分析，若民進黨僅求「守成」，卓榮泰確實可能成為人選，但選戰策略恐怕仍偏向回到藍綠對立的基本盤操作，對中間選民的吸引力有待觀察。相較之下，鄭麗君過去較少捲入政治口水與高度對立議題，仇恨值相對低，若成功被勸進，將更有機會爭取中間與淺藍、淺綠選民。

他也指出，一旦鄭麗君投入選戰，蔣萬安勢必得投入更多心力鞏固臺北市本營，原本可能外溢至其他縣市輔選的能量，將受到壓縮，這對國民黨整體九合一選舉布局而言，將是一項不容忽視的戰略變數。

戴錫欽最後強調，若真由鄭麗君出馬，藍綠雙方應回歸公共政策與市政願景的理性辯論，讓選民比較蔣萬安的施政表現與民進黨提出的未來藍圖。他也評估，鄭麗君若參選，民進黨基本盤可望站穩，得票率甚至有機會上看40%至45%，對蔣萬安而言，無疑是一場更為嚴峻的連任考驗。

