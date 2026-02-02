不是南亞科、華邦電！蔡正元預言記憶體將「復活再飆漲」 點名這台廠最受惠

​記憶體在AI熱潮帶動下價格飆漲，成為現在最熱門題材之一，除了代表性大廠的南韓三星、SK海力士與美國美光成功趁勢獲利外，也有不少台廠受惠。對此，前立委蔡正元在節目《大大平評理》指出，記憶體之後還會再漲一大波，而這台廠因為與美光合作，股價有望再度衝高，也預言台積電將能上到2000元大關。

蔡正元表示，記憶體現在就是AI產業鏈裡頭的黃金，要打造一座運算中心，最困難的當然是取得足夠的AI晶片，但當拿到晶片以後，也要有HBM（高頻寬記憶體）才能運作；就像買一部車，只有引擎沒有輪子也沒辦法跑，引擎大賣，輪子當然也會大賣。



​蔡正元指出，記憶體在前段時間沒漲，現在漲是應該的，而且目前只有3家廠商會做，就是三星、SK海力士跟美光，其他家產品的CP值還不夠適合​。



​​蔡正元直言，「HBM還會再漲一大波」，除了上面提到的三星、SK海力士、美光3家公司之外，台股也有企業能受惠，那就是力積電。因為力積電跟美光合作，不只把廠賣給美光，好像還拿到技術，力積電股價現在約64元上下，「不要忘記它是從19塊漲上來的」。



​​蔡正元提到，他5年前曾說過，台積電只做手機晶片代工，當時股價僅約500元，「要漲到1000塊以上不可能」；但因為現在改做AI晶片，獲利率比手機晶片高很多，至少加了3倍，所以股價也一同乘以3，已經飆破1500元，之後還會超過2000元。

蔡正元說，台積電現在AI訂單仍有一大堆，獲利能力還沒下降，美國廠成本也尚未算進來，就算加上成本後也能拉高定價，「親朋好友問我要不要賣股，我都說不要賣，因為之後還會上2000元。」

