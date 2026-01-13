不是去看海豹！北約司令揭中國破冰船野心：在北極測繪海底戰場

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著北極冰層融化，中國與俄羅斯的軍事觸角正快速向極地延伸。不同於外交辭令的交鋒，北約歐洲盟軍最高統帥格林克維奇(Alexus Grynkewich)11日在瑞典國安會議上，直接揭露了中俄艦隊在北極的真實意圖。他發出嚴厲警告，指控中俄正在進行所謂的「科研」活動，其實是為了蒐集軍事情報，並諷刺地說：「他們去那裡不是為了研究海豹和北極熊的。」

據《Defense News》報導，格林克維奇指出，中俄兩國的聯合巡邏範圍，已不再侷限於俄羅斯北部海岸，而是進一步逼近阿拉斯加與加拿大附近海域。他直言：「這不是為了和平目的。」

格林克維奇揭露了具體的軍事動作：中國的破冰船與科考船正在當地進行「水深測量」(bathymetric surveys)。這並非單純的學術研究，而是為了摸清海底地形，試圖找出反制北約水面與水下(潛艦)戰力的方法。他警告，這種威脅可能迅速增長，北約必須做好準備。

除了海上威脅，格林克維奇更將北極局勢與全球戰場連結。他分析，俄羅斯、中國、伊朗與北韓正日益加強合作以對抗西方，「在烏克蘭，中國出資、伊朗出槍、北韓出人，如今這種合作趨勢也蔓延到了北極。」

面對日益嚴峻的「混合威脅」(hybrid threat)，包括領空侵犯、衛星干擾及針對水下基礎設施的攻擊，格林克維奇宣布，北極與北歐已成為戰略競爭的最前線。

