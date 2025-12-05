不是古沉船！宜蘭頭城工地木構件出土 專家：非考古遺址

宜蘭縣文化局今天再度邀請考古遺址專家學者，前往日前發現木構件的工地現勘。（圖／宜蘭縣文化局）

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地2日發掘出一批木質構件，引起地方重視，也有文史團體認為是古沉船，今天（5日）宜蘭縣文化局邀集專家學者現勘，文化局表示，依據專家學者初判，該批構件應屬人造物，因現場未發現史前或歷史時間考古文化層，已確認工地範圍不是位於考古遺址內。

文化局表示，2日下午獲報後，立即要求施工廠商停工，並通報文化部文資局，3日上午會同縣府建設處前往現場勘查，並向3位專家學者請益，初步判斷木質構件且經加工、用途不明的構造物。

文化局要求廠商暫時將該批木構件妥善保管於工地內。4日則將木構件移置文化局所屬場域存放保留。縣府重申，營建工程或開發行為進行中，發現疑似考古遺址時 ，施工廠商應即停止工程或開發行為，並通知主管機關，若未前揭規定，將依《文資法》第106條、107條開罰，最重可處200萬元罰鍰。

今天文化局再度邀請考古遺址專家學者前往工地進行現勘，到場會勘的專家學者指出，因現場未發現史前或歷史時間考古文化層，已確認工地範圍不是位於考古遺址內。

文化局指出，該案必須經縣府同意，廠商才能復工；為審慎起見，已要求施工廠商未來復工後，必須委託考古專家學者進行施工監看，如果再挖出疑似遺跡等人造物，就必須再停工；該批木構件則將進一步委託特殊領域的專業單位研究。

