不是只有國外牌好用！護妍天使、嘉丹妮爾、永和三美人、W博拭這些「MIT美妝」原來這麼好買！

近年MIT美妝的存在感越來越強，不再只是價格親民，而是開始在配方邏輯、使用情境與生活實用度上做出差異！從日常保養、底妝細節，到容易被忽略卻很影響印象的生活清潔，這些小眾但有感的台灣品牌，正在慢慢走進更多人的固定清單。

護妍天使這次推出的「肌光淨白系列」，主打的是不同於傳統美白的「三重校色科技」，從源頭處理膚色看起來不乾淨的三大關鍵：暗沉、蠟黃與氣色不足。整個系列不把重點放在單一拉高白度，而是先透過傳明酸、維他命C、維他命B3的亮白組合打底，再結合抗光粉紅微藻協助修正蠟黃感，最後以維他命 B12撐起自然紅潤氣色，讓膚色呈現的是透亮、有光感、看起來健康的狀態。這樣的校色型美白設定，也讓亮白不再只是短暫效果，而是能融入日常保養、長期維持的膚況管理。

護妍天使首度跨美白市場就推出震撼業界的「校色型美白」肌光淨白系列。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

實際使用上，肌光淨白系列的三款產品各自負責不同保養階段。光透美白精華水屬於第一步，質地清爽，著重在調整整體膚色狀態，讓後續保養吸收更順、膚況看起來不混濁；光透美白淡斑精華則是系列中的重點修護款，5.5%高濃度三重校色科技成分可針對局部暗沉與膚色不均加強處理，同時補足保濕度，讓亮白效果更集中也更穩定；最後的光透美白亮膚霜負責鎖住前面保養成果，透過胜肽與維他命成分強化肌膚狀態，讓膚色在一整天或長時間下來，依然維持乾淨透亮、不易回暗。

護妍天使光透美白精華水200ml／590元、光透美白淡斑精華30ml／790元、光透美白亮膚霜50ml／690元（圖／吳雅鈴攝）

加碼推薦~於去年底已搶先上市、同系列的光透美白爽膚棉，一片雙效：先用凸紋面擦出亮白、再用凹紋面濕敷淡斑，也是很多女生妝前必用的心頭好喔。（圖／吳雅鈴攝）

以植萃與敏弱肌為核心的嘉丹妮爾，近期討論度最高的就是「粉能亮胜肽澎潤霜」！這款乳霜把修護、澎潤與抗老需求整合成日常可用的設定，選用台灣白花蝴蝶蘭萃取，搭配雙胜肽與玻色因，幫助提升彈性與保水度，同時加入舒緩型植萃，降低換季或膚況不穩時的負擔感。質地偏輕盈延展，不會有厚重悶感，特別適合在晚上或妝前使用，讓肌膚狀態看起來更飽滿。

嘉丹尼爾粉能亮胜肽澎潤霜30ml／1,180元（圖／吳雅鈴攝）

另外推薦可再搭配「金盞花舒緩平衡液」和「舒敏角鯊潤澤精萃」的換季穩膚神隊友，為肌膚帶來層層呵護。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

在底妝小物領域，永和三美人依舊是許多人心中的經典代表！尤其它們針對農曆年節發表的「喵粉引力」蜜粉撲新年特別版，不只外型吸睛，實際使用感也做出明顯升級！將尺寸與厚度加大後，拍粉時受力更平均，妝感更服貼，細緻絨毛能控制沾粉量，補妝也不容易結塊。加上還有開運主題的貓咪刺繡設計，讓粉撲不只是工具，更像能掛在包包上的小配件，兼顧實用性與收藏感。

永和三美人喵粉引力蜜粉撲新年特別版／原價168元、新年特價148元（圖／品牌提供）

除了定妝功能，在側邊緞帶掛上鑰匙圈，還可以變身包包上的可愛掛飾喔。（圖／品牌提供）

如果說前面幾個品牌著重在肌膚與妝容，W博拭則把重點放在「生活中的形象管理」！從酒精濕紙巾到潔牙濕濕巾，產品設定都很貼近上班族與社交場景需求。單片包裝方便隨身攜帶，能在吃完東西、臨時需要見人或拍照前快速整理狀態，讓指尖與口氣維持清爽，這類產品雖然不像彩妝那麼搶眼，但卻可說是最容易被反覆補貨的實用型選擇。

單片包裝隨手即拆即擦超方便。（圖／品牌提供）

