不是只有皺紋！醫師解析臉部老化常被忽略的4個變化

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】近年全球醫美市場日趨成熟，有研究調查顯示，近年台灣民眾接受美容保養相關療程的比例逐漸提高，醫美已成為部分族群日常保養的一環。隨需求擴大，醫美保養市場趨勢也正產生轉變—從單純「填補凹陷」進化為日常保養一部分。然而市面上填充類療程百花齊放，其中玻尿酸產品繁多，如何選擇兼具安全性、來源透明與自然效果的保養方式，已成為消費者當今最關心的課題。

臉部老化不只在表面 結構流失影響整體輪廓

台灣微整形美容醫學會理事長暨淨妍醫美集團總院長陳俊光說明：「皮膚老化並非一夕之間產生，而是隨時間逐漸累積的結構性變化，有研究指出，皮膚中的膠原蛋白含量會隨年齡逐漸下降，女性於停經後流失速度可能加快，淨妍醫美集團高雄院長殷紹閔解釋，面部就彷彿一座山，當真皮層支撐結構減少，就如同面部遭遇「土石流」、可能引發四大老化現象，包括：

臉部支撐下降、輪廓鬆弛

法令紋、木偶紋陰影加深

中臉凹陷、顯疲態

皮膚彈性下降與細紋出現

殷紹閔院長指出：「許多患者就診時會說：『自己看起來很累、好像老很多。』關鍵並不一定是皺紋，實際可能和底部結構流失造成陰影與凹陷有關，近年趨勢追求的『幼態美』，重點來自於面部平整度與臉部輪廓。」殷紹閔院長分享臨床個案指出，曾有患者因鼻頭與下巴支撐不足，臉型輪廓不明顯，過去於海外接受填充型療程，但改善有限，局部甚至出現凹凸不順的情況；後續回台灣就診後，經結構性評估後，針對鼻頭與下巴比例進行調整，並同步修正原有輪廓線條的不平整情形，作為臨床上評估結構與材料特性時的參考經驗，顯示填充型療程並非單純「補量」，而是需回歸結構評估與材料特性，才能避免不自然的外觀風險。

填充型療程非人人適合 醫提醒評估安全關鍵

受韓國K-POP文化影響，近年美容保養吹起「幼態臉」風潮。殷紹閔院長表示：「所謂幼態臉，常見特質包括圓潤、飽滿、緊緻且富有澎潤感的面部輪廓，強調在保有個人特色的同時，呈現自然、柔和的年輕樣貌，為達到此效果，臨床上常運用玻尿酸、膠原蛋白、生物軟瓷等填充型醫美療程，協助調整臉部結構與整體比例。」，殷紹閔院長提醒，填充型療程雖為目前常見的醫美選項，但其安全性仍需審慎評估，相關潛在風險不容忽略。陳俊光理事長光指出，以玻尿酸為例，臨床醫師在評估是否適用時，不應僅著眼於使用效果，需從多面向協助民眾進行風險與適用性判斷，包括原料來源、批次穩定性、純化製程與臨床監測資料等，作為專業評估的重要參考依據。

圖說：殷紹閔院長分享，分子穩定性、低致敏與內毒素含量是影響使用表現最關鍵的因素。

其中，「致敏風險」也是填充型材質常被討論的面向之一。研究指出，製程中的內毒素、生產副產物或殘留物質，都可能與局部發炎反應相關。陳俊光理事長表示，目前市面上部分產品對致敏因子相關的資訊揭露仍有限，顯示醫美市場在安全標準意識上，仍有持續精進的空間，建議民眾在選擇填充型療程時，應主動了解產品製程，並確認致敏因子的相關檢測規範；生技公司總經理余怡慧補充，隨著自然美成為國際趨勢，台灣消費者對於「進入體內的產品」愈發重視其來源與品質，余怡慧總經理強調：「填充型產品更應關注其純化製程、內毒素控管、純化步驟完整、品質穩定性及來源可追溯性，透過完善的製程管理與資訊透明，協助醫師和民眾在追求自然澎潤效果的同時，也能兼顧風險管理與使用安心。」。

醫提醒：材質來源與製程資訊同樣重要

隨著填充型療程日益普及，安全性與自然呈現已成為民眾最關注的重點。有研究觀察到，部分接受填充型療程者，術後可能出現短暫瘀青或腫脹等反應，部分使用者亦可能發生延遲性發炎反應或結節現象，台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，醫美後出現腫脹或不適，可能與注射材質的製程與純化完整度有關，玻尿酸雖為人體原有成分，但若在製程中純化不夠徹底，殘留雜質、內毒素或化學交聯劑等因素，皆可能成為誘發局部發炎反應的變因，影響後續恢復狀況。

隨著醫美保養趨勢轉變，現今已不再僅追求「填補凹陷」，而是更重視動態表情下的協調性與日常狀態中的自然呈現。其中，填充型材質本身分子設計與穩定性，也被視為影響舒適度與外觀表現的重要關鍵。殷紹閔院長指出，不同玻尿酸材質在分子設計與結構特性上有所差異，臨床上需依個別條件與注射部位評估其適用性，並由醫師依材質特性與施作方式綜合判斷，以降低不自然或不適的風險；余怡慧總經理提醒，民眾在追求美感的同時，也不應忽略使用風險，填充型醫美材料使用於體內，安全性與來源可追溯性同樣重要，建議在選擇填充型療程前，遵循「四原則」主動諮詢專業醫師：1.符合法規規範、2.來源透明、3.品質可控、4.具備專業驗證的方案，充分討論後做選擇，才能在追求自然變美的同時，兼顧風險評估與使用安心。

