不是只有補鈣！研究：維生素D可能還能幫助中風患者保護大腦
作者/林招煌
研究發現，維生素D不只是骨骼營養素，它在缺血性腦中風中發揮抗氧化、抗發炎和神經保護作用，可能成為改善中風後功能恢復的關鍵策略。
缺血性腦中風（Ischemic Stroke）是全球主要的致死與致殘原因之一，其發病過程涉及腦部血流中斷，隨後再灌流時可能引發嚴重的再灌流損傷（ischemia-reperfusion injury）。再灌流過程中，氧化壓力與發炎反應往往是加劇腦組織損傷的關鍵因素。近年來，研究逐漸指出，維生素 D 在神經保護中的潛在作用值得關注。
維生素 D 與神經保護機制
維生素 D 是一種脂溶性維生素，主要功能為調節鈣磷代謝，但同時也參與免疫調控與抗氧化機制。在缺血性腦中風模型中，維生素 D 被發現能透過以下途徑減少腦部損傷：
降低氧化壓力（Oxidative Stress）
缺血再灌流會產生大量活性氧（ROS），造成細胞膜脂質過氧化、DNA 損傷及線粒體功能障礙。維生素 D 可促進抗氧化酵素（如 SOD、GPx）表達，清除自由基，減少氧化傷害。
抑制發炎反應（Inflammatory Response）
再灌流後腦組織會釋放大量促炎細胞激素（如 TNF-α、IL-6），引發免疫細胞浸潤，進一步加劇神經損傷。維生素 D 能調節免疫反應，抑制過度發炎，降低腦水腫與細胞死亡。
保護神經細胞存活
透過抑制神經凋亡相關路徑（如 caspase-3）及維持線粒體穩定性，維生素 D 有助於提升神經細胞對缺血與再灌流的抵抗力。
研究發現：補充維生素D有助改善腦中風復原
動物實驗顯示，維生素 D 缺乏的小鼠在腦中風後，腦梗塞範圍顯著增大，神經功能恢復較差。相對地，補充維生素 D 的小鼠則腦損傷範圍縮小，炎症標誌物下降。此外，臨床觀察也指出，血中維生素 D 水平較低的患者，缺血性腦中風後的功能恢復較慢，預後不良的風險增加。
維生素D不足是中風高危因子？高風險族群更要補足
雖然目前尚缺乏大規模臨床試驗證明維生素 D 補充能直接改善腦中風急性期結果，但維持足夠的血中維生素 D 水平（一般建議 25(OH)D ≥30 ng/mL）對中風高風險族群仍具有潛在保護作用，特別是老年人、居住日照不足地區的人群，以及有慢性疾病如糖尿病、心血管疾病的患者。
維生素D在缺血性腦中風中的抗氧化與神經保護潛力
維生素 D 不僅是骨骼健康的重要營養素，其在缺血性腦中風再灌流損傷中的抗氧化與抗發炎作用，也為神經保護提供了新的思路。日常適量補充維生素 D、維持健康生活型態，可能有助於降低中風發生後的腦部損傷程度，值得醫療與健康領域持續關注與研究。
參考資料
Wang L, et al. Vitamin D protects against ischemia/reperfusion-induced brain injury via antioxidative and anti-inflammatory mechanisms. Neuroscience. 2020;432:123–135.
Al-Daghri NM, et al. Vitamin D status and risk of ischemic stroke: A systematic review. Nutrients. 2019;11(3):611.
Youssef DM, et al. Neuroprotective role of vitamin D in ischemic stroke. J Neuroinflammation. 2016;13:140.
