不是台中、新北！陳鳳馨坦言對「這縣市」選情最悲觀：國民黨恐分裂

2026年九合一大選，新竹縣長初選選情引發關注，民進黨方面，雖然參選人尚未確定，但竹北市長鄭朝方呼聲最高；國民黨內部則鬧得沸沸揚揚，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各自相持不下。對此，媒體人陳鳳馨直言，國民黨執政縣市中，她對新竹縣最感悲觀，就算初選確定人選，另一方也不會退讓，藍營恐面臨分裂危機。

《鋒燦傳媒》昨（6）日公布新竹縣長民調結果顯示，若陳見賢對上民進黨潛在人選鄭朝方，陳見賢以50.3%支持度大幅領先鄭朝方的31.1%；若徐欣瑩出戰，則以43.8%小幅領先鄭的35.9%。若黨內互比，陳見賢以41.8%領先徐欣瑩的33.8%，差距約8個百分點。

廣告 廣告

對於該份民調結果，陳鳳馨在政論節目《大新聞大爆卦》指出，從全台灣藍營執政的縣市來看，第一悲觀是新竹縣。主持人問道，即便最後初選結果定了，另外一方也有可能會參選？陳鳳馨多次強調，「我覺得不會退」。

陳鳳馨坦言，其實對這些到了選舉拼命做民調，然後委託的又是不熟悉的民調公司，「我沒辦法去判斷這個民調公司過去的成績如何」，但這類民調恰恰可以成為選舉期間的雜訊。

國民黨新竹縣長選情為何不容樂觀？

陳鳳馨提到，這份民調凸顯了一個可能最讓她擔心的事情，就是兩個人都可以宣稱「只要是我出來選，我會贏對方」，他們已把民進黨的對手設定為鄭朝方了。

陳鳳馨指出，這在過去屢見不顯，國民黨就是在這種情況下一定分裂，就是說我覺得會贏，你也覺得會贏，兩人拚到最後。如果在選舉期間是派系對立的情況，從來都沒有成功過，「所以我對新竹縣第一悲觀」。

上述民調為《鋒燦傳媒》公布的首波「2026新竹縣長初選民調」，委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問方式，於2026年2月2日、4日、5日進行調查，對象為戶籍設於新竹縣、年滿20歲的民眾，共完成有效樣本1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡與行政區人口比例進行加權。

更多風傳媒報導

