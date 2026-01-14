不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝

《EverydayGlow》發布最新「2026年度最佳旅遊目的地」榜單，台灣也入榜了。（示意圖／Pexels）





旅行不只是走馬看花，而是要把那些「總有一天」的清單，變成機票上的確認代碼。知名網路生活平台《EverydayGlow》近日發布了最新「2026年度最佳旅遊目的地」榜單，台灣包含蘭嶼、台北也入榜了。

蘭嶼入榜亞洲新興避世天堂

蘭嶼在2026年的亞洲旅遊版圖中，成功吸引了國際目光，不僅擁有令人屏息的自然美景，更是達悟族人的家園。遊客可以在這裡看見精緻的傳統拼板舟，並走入適應島嶼環境的地下房屋，感受深厚的文化底蘊。與過度開發的觀光勝地不同，蘭嶼保留了原始、真實的島嶼生活節奏，讓每一位登島的旅人都能在無污染的星空下，體驗與大自然共生共榮的感動。

在2026年的亞洲旅遊版圖中，蘭嶼成功吸引了全球目光。（示意圖／翻攝自photoAC）

台北也榜上有名

除了蘭嶼，台北同樣榜上有名，「2026年度最佳旅遊目的地」榜單指出，台北這座城市開放且友善，兼具民主精神，另外還有享譽國際的街頭美食、近在市區的登山健行路線，以及活躍多元的獨立音樂場景，展現出獨一無二的城市魅力。

綠色旅遊與永續環保

隨著氣候變遷意識抬頭，2026年的旅行者不再只看星級，更看重目的地的「環保學分」。人們追求的是令人嘆為觀止、卻不帶愧疚感的旅程。這意味著預訂積極參與土地復原的旅館，或選擇與原住民社區合作的在地嚮導。無論是希臘那些全面禁止一次性塑膠並由太陽能供電的小島，還是馬爾地夫領先全球的珊瑚礁修復計畫，這些目的地正透過永續創新，重新定義奢侈的意義，將地球的健康置於利潤之上。

深度慢旅行風潮

這兩年的停頓深刻改變了人們的心理，2026年的旅行信條正式轉向「慢旅行」，比起在10天內趕過7個國家，現在的旅人更傾向在葡萄牙鄉間租一間小屋住上一個月，或是帶著筆電前往峇里島的海濱別墅，開啟「工作度假」模式，旅行不再是疲憊的行程累加，而是一場身心靈的充電與文化參與。

綜觀2026年的旅遊趨勢，旅行已是一種對世界更溫柔、更負責的靠近。從蘭嶼守護文化與自然的島嶼日常，到全球各地實踐永續的綠色行動，再到放慢腳步、真正走進生活的深度慢旅行，人們開始重新思考「抵達」的意義。未來的旅程，或許不在於走得多遠，而在於是否能在離開時，為土地留下尊重，為自己留下改變。

