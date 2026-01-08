不是台北市！全台最貴租金落在新北這區 內政部租屋查詢平台行情全都露

內政部持續推動租屋市場透明化，今（8）日公布新推出的視覺化「租金查詢平台」網站，提供民眾用地圖以單點或行政區查詢，篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形，同時也可透過分布熱區圖，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。內政部長劉世芳表示，該網站將抽象統計數據轉化為地圖模式，並進一步提升市場租金透明化。



內政部今日部務會報安排地政司報告及發布「2025年下半年租金統計資料」，內政部說明，此次公布「2025年下半租金統計」，統計樣本為2025年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件，較上期增加4.3萬件，租屋型態以整戶、獨立或分租套房、雅房為主。據統計，全國租金總價中位數8500元，與前次公布相同，各租屋型態的租金總價四分數亦與上期相近，而在全國293個行政區租金總價中位數中，逾6成行政區租金中位數未成長，整體而言仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。



有關此次新推出的視覺化網站，內政部說，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，特別開發建置租金查詢平台，民眾可於平台地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」，也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。兩種方式皆可依不同租屋型態、屋齡及環域半徑篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形；同時，也可透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。

不限屋齡、類別 全台租金中位數最高落在林口區

《風傳媒》實際使用新上線的租金查詢平台網站，發現若以全國22縣市為範圍，全部租屋型態類別、不限屋齡來看，租金中位數最高前3個行政區依序為新北市林口區、新北市五股區、台北市內湖區；但若再細分為租賃整戶，租金中位數最高的前3個行政區依序為台北市大安區、台北市松山區、台北市信義區，而若租賃獨立套房，租金中位數前3高的則為台北市松山區、新北市蘆洲區、台北市信義區，而若租賃分租套房或雅房，前3高的則是台北市松山區、台北市信義區、台北市中山區。



內政部指出，此次部務會報會後記者會同時邀請租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君、不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會智庫政策暨新聞媒體委員會長張欣民、兆基屋管股份有限公司董事長李建成及數字科技股份有限公司（591租屋）法務副理謝官翰參加。與會代表均肯定及支持租金查詢平台的定點查詢與視覺化呈現方式，有助於租賃雙方快速掌握區域租金行情與租屋熱區，並表示將積極協助推廣同業、包租公及租屋族查詢運用，共同推動市場租金透明化。



內政部表示，新推出的租金查詢平台，可至https://moisagis.moi.gov.tw/rent/查詢使用；另本期租金統計資訊，也同步公布於於內政部不動產資訊平台https://pip.moi.gov.tw/，如有需要並可至地政司網站「租賃條例專區」https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89下載相關資料內容。



