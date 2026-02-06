不是台北市！學者爆民進黨這縣市「無人敢選」：大罷免後發生兩個現象

​2026縣市長選舉倒數，藍綠陣營各有「卡關之處」，國民黨近期如彰化縣、新竹縣就爆出初選爭端，而先一步展開民進黨，台北市長人選遲未有定案。銘傳大學廣電系主任杜聖聰今（5）日在臉書點出，民進黨還有一個縣市面臨困境，也就是新竹市，呈現想徵召、卻沒有人敢放心出來選的局面，黨內彼此觀望，像是誰都不願意押注的一場高風險賽局，而這可能反映出幾點問題。

​「新竹市從來不是穩定的綠營鐵票區！」杜聖聰進一步說，觀望的氛圍不只反映對輸贏的擔心，更是突顯對地方派系結構、民意情緒已高度失控的深層不安。針對新竹市選民結構，他指出，這座高度擺盪的中產科技城，早年是「藍六綠四」的結構，前市長林智堅曾讓綠營曾短暫拉高到接近「綠五藍四」，但這是候選人形象與全國情緒疊加的高峰，並非永久板塊；2020年總統大選，蔡英文在新竹市大勝對手韓國瑜，主要是因反韓、中產跑票產勝的綠白合流，一次性的效應卻被解讀為綠營基本盤穩固，這也為後續錯估埋下伏筆。

杜聖聰表示，民進黨中央有許多派系，新竹地方則有以黨團總召柯建銘為核心、民代社團形成的小山頭，市長人選形同是「誰未來說了算」的權力再分配，潛在人選清楚，接受徵召等於走進派系與地方山頭的戰場，選舉輸贏外還要承擔資源壓力，這是如今大家不敢押注的原因，2022年正是在這樣的結構下，讓市長選成為集中爆發的災難，林智堅被徵召轉戰桃園，後有論文爭議，讓選民從期待到背叛；另一方面，現任市長高虹安長時間被追打下，中間與理工選民感受到「國家機器」，於是，高虹安成功把自己包裝成「被圍剿的弱者」，承載了「討厭民進黨」與「反感國家濫權」的複合情緒， 時任新竹市副市長沈慧虹的論述就被擠出視野。

新竹市選民板塊變化？ 杜聖聰：綠選民難成關鍵一擊 ​

杜聖聰分析，新竹市的綠色選票是碎片化的，看似接近5成，然後一旦出現上述事件，就可能冷卻、分流甚至反向投票，地方山頭對於人選有自己的算盤，內部失衡讓綠營在票數上看似仍有一定實力，卻無法形成關鍵一擊的整體力量。他提到，大罷免後有兩個現象，一是民進黨基礎動員並未全面潰敗；二是「討厭民進黨」已成藍白共同語言，這讓對高虹安有保留的選民，最終仍選擇「不讓民進黨得逞」，這顯示新竹決定性的力量，從傳統藍綠板塊，轉移到對人格誠信、比例原則與被尊重感高度敏感的中間選民身上，民進黨要找的人選將面對一整套「高風險化」的政治結構。​

杜聖聰總結，綠營被點名人選清楚不只要面對藍白的競爭，還要承受前一輪錯誤決策與信任破產的反作用力，此外，中間選民不想再被簡化成「非藍即綠」，因此黨中央和地方相互觀望，沒有人敢輕易「壓全場」，成為當前徵召困局；這也突顯了，政黨難再以傳統藍綠鐵票邏輯來推算勝負，若忽視中間選民的自主性，終將付處代價。他建議，民進黨若要走出「無人敢選」的陰影，人選不只要形象好，也要坦然面對過去爭議及重視與中間選民之間的關係，否則即便找到願意被徵召的人，未來仍將面對在不信任與恐懼之中起跑的選戰。

