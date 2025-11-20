不是台北！全台最會存錢的縣市在這 苗栗「客家精神」打趴六都排第2

​根據主計總處公布，2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6507元，而北部縣市普遍位在前列，新竹市是最會存錢的縣市，每個家庭平均每年可以存下40萬8671元，第二名則是這縣市，讓人跌破眼鏡。馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文直呼，不是最會賺，但存錢功力卻很了得。​



根據主計總處統計顯示，全台家庭可支配所得前3名分別為新竹市150.36萬元、台北市148.55萬元及新竹縣148.15萬元；家庭儲蓄金額則由新竹市40.87萬元拔得頭籌，年增約4萬元；苗栗縣以37.36萬元躍升第二，年增約2萬元；新竹縣則以35.06萬元退居第三，年減約1.03萬元。

對此，何世昌表示，​時常聽到一種說法「北部薪水雖然比中南部高一些，但生活成本相對昂貴，搬到中南部可以存下更多錢」。事實真的是如此？抑或者又在拔獅子的鬃毛呢？

​何世昌提到，2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6507元，而北部縣市普遍位在前列，最會存錢的縣市為新竹市，每個家庭一年平均可存下40萬8671元，新竹縣則存下35萬627元，位居全國第三名。新竹縣市家庭儲蓄金額高居第一、第三名，展現出科技人的實人。

​何世昌指出，至於全國第二名，竟然是苗栗縣，家庭平均年儲蓄金額為37萬3640元。苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬於北部收入較低的縣市，儲蓄卻竄上第二名。不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺。而中南部縣市，僅南投縣、嘉義市儲蓄金額高於全國平均值，連台中、台南與高雄等三都，其家庭平均儲蓄金額都輸給南投及嘉義。

​何世昌表示，家庭平均儲蓄最低的縣市是宜蘭縣，僅存下16萬6996元；第二低是嘉義縣，年儲蓄16萬9542元；屏東縣為第三低，平均存17萬6621元。也許能存下多少錢與住在哪裡無關；倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢。



