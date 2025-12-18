不是台北101！中國人曝來台灣「必遊景點」 驚呆：有生以來最佳體驗

生活中心／黃韻璇報導

台灣人短期旅遊首選經常是日本、韓國，近年來國旅衰退問題引發關注。不過仍有不少外國人來台灣旅遊，來台灣必遊的景點，大家第一時間想到的都是台北101、故宮、日月潭、夜市等，不過就有一名中國網友在社群平台上分享大讚台北木柵動物園，直言這是「有生以來體驗感最佳的動物園」。

一名曾在台灣讀書的中國學生，近日在社群平台上分享自己到台北木柵動物園的體驗，透露自己特地挑了晴朗的週六，和朋友一起到動物園玩，第一印象是園區非常廣闊，且動線安排十分合理，直言「就算沒有地圖從入口一直跟著路標走，都可以毫無遺漏地遊玩，園區涵蓋了熱帶雨林區、溫帶區、南極區等，一個下午或許都不太夠，需要一整天沈浸其中」。

廣告 廣告

台北市立動物園。（圖／翻攝自Google maps）

原PO提到，下午兩點會有工作人員穿玩偶服出來互動，除了分享自己看石虎、黑熊、貓熊等動物的體驗之外，原PO點出最令人感動的是「台北市動物園是以動物為第一位，而不是把小動物們作為消費者的消費對象來看待」，笑稱和朋友在園區時最常問彼此的就是「你有看見嗎？」笑稱自己是不是買成植物園的票了，但卻是十分欣慰的往下一個棲息地走。

許多來過木柵動物園的中國、香港網友紛紛留言，「這裡的動物真的被養得很好」、「重點是門票很便宜」、「至少在木柵動物園看不到可憐的老虎、猴子被關在小小的籠子裡，病懨懨的看的你」、「最大的感受是，動物們不是被禁錮在一個密閉的水泥房子裡，有比較大的活動空間」、「『是不是買成植物園的票了』是對這個動物園最大的稱讚」。

更多三立新聞網報導

張忠謀早預見！外媒1句揭「台積電成功秘密」：台灣模式無法複製

民國69年服役至今！微波爐用45年光榮退休 釣出品牌「1要求」感動7萬人

偷出招圍剿高市早苗！日媒爆中共「急召多國大使」：逼各國表態選邊站

台灣歷任總統貢獻度排名？AI驚人答案曝光 蔡英文超高分、馬英九全墊底

