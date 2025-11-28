不是台北101、夜市！馬來西亞人首次來台「驚艷這件事」…台網點頭卻嘆「1困擾」

台灣傳統早餐店讓外國人嘖嘖稱奇。圖／資料照

台灣傳統早餐店幾乎在大街小巷都能見到，而老闆娘見到男客人喊「帥哥」、看見女客人喊「美女」也是一番特別光景，不過早餐店老闆娘還有一項「特殊功力」，讓許多外國人都嘖嘖稱奇。就有一名首次到台灣旅遊的馬來西亞網友驚艷於老闆娘的超強記憶力，不僅能在顧客進門時立刻問「啊一樣嗎？」準確記住每人喜好。PO文曝光後頓時引發熱議，但也有台灣網友苦笑表示，老闆娘的超強記憶力偶爾還是會帶來困擾。

一名馬來西亞網友日前在Threads上分享他首次來到台灣旅遊的特別經歷，她表示這次來台最讓她驚艷的，並非知名觀光景點台北101，也不是充滿各式道地美食的夜市，而是台灣早餐店的老闆娘：「顧客才進店裡，她就問：『啊一樣嗎？』她還記得每個顧客的喜好，誰要加蛋，誰要加蔥，誰要紅茶。太厲害了！」

不僅如此，這名大馬遊客在早餐店內用餐時，還目睹老闆娘接到客人來電點餐的光景：「老闆娘沒給機會對方開口，就搶著說『你要xxx嘛，啊我記得啊』，有一種勝負欲耶好可愛，太強了阿姨！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛分享曾遇過早餐店老闆娘的超強記憶力：「精髓在於老闆娘問『啊一樣嗎？』的同時其實就已經開始做了哈哈哈哈」、「我家旁邊的早餐店阿姨連我阿公去世都都知道」、「我喜歡蛋餅加番茄醬，而且醬多，過了半年沒去買，老闆娘看到我還是記得起來：一樣薯餅蛋餅番茄醬多嗎？I人嚇鼠」、「在台灣很多的店家只要是熟客，都會有這樣的問話喔」、「打電話外帶時也根本沒說自己是誰，結果到了取餐時老闆就把我點的拿給我了！」

不過也有網友調侃表示，老闆娘記憶太好偶爾也會造成困擾：「可是有一個很大的困擾，就是想要換別的吃，可是來不及說老闆就幫你做好了」、「想說今天想吃點不一樣的，結果坐下不到1分鐘，餐點已放在餐桌上了，老闆娘說很遠很遠就看到我走來，馬上準備好了」、「我被猜中以後會故意改點別的哈哈哈」、「當下很想吃別的，老闆娘都說：『吃一樣嗎！』只能回答說：『對！』」



