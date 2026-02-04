不是台南！外送手搖飲「最愛喝甜」城市Top 3出爐

依據foodpanda數據顯示，「微糖微冰」為外送首選。（圖／foodpanda）

foodpanda 公布5大外送發現，根據數據顯示，除了民眾飲食口味改變、善用會員優惠優勢，體貼長輩的跨縣市點單也成為新趨勢。

以下為5大外送發現

發現1：台南不再拚最甜，多多綠成國民飲料

全台手搖飲訂單中，「微糖微冰」穩坐國民首選，比例高達 90％；在眾多手搖中， 「多多綠」是全台唯一沒有縣市例外的選擇，無論北中南、離島到本島都穩定熱賣，特別的是，最愛喝甜的城市前3名依序為彰化、基隆、桃園，印象中無甜不歡的台南退出Top 3名單。

廣告 廣告

發現2：2025最狂的pandapro省出5年免費珍奶

2025 年最狂的 pandapro 會員居住於台北市萬華區，喜愛使用美食外送服務，最高1年累積省下超過15萬元，換算下來，相當於每天1杯珍珠奶茶，能連續喝將近五年；另1位 pandapro 會員則是熱愛訂購生鮮雜貨協助補充生活日用品，累積省下超過4萬元，若以衛生紙計算，全部疊起來高度超過15層樓，幾乎可支應全家5年的用量。

發現3：年度最狂外送餐點曝光，活龍蝦雙人蒸煮麵、金箔海鮮番茄蛋包飯引注目

過去點外送追求小確幸，現在轉向高單價的精緻飲食。強調儀式感與食材等級的「精品餐飲」，在年度外送餐點金額的前三名中，以「活龍蝦雙人蒸煮麵」奪冠，將現撈海味的鮮甜直接送進家門；此外，新北市一間日式料理店的「海鮮番茄蛋包飯」，也因可加點食用金箔，而躍升至年度第2名，最後則是大小朋友都喜愛的「全鴨五吃」套餐。

foodpanda數據顯示每日有超過5萬次遠距下單，顯示外送服務已從送餐延伸至跨縣市的家庭照顧。（圖／foodpanda）

發現4：跨縣市外送滿足遠端照顧情境

foodpanda 2025 年平台數據顯示，跨縣市外送需求全年不間斷，平均每天都有超過5萬次遠距下單行為，從本島到離島皆可見其蹤跡。其中最遠的下單組合出現在台北與 金門之間，橫跨本島北部大量就業族群與離島金門的長輩家庭，遞送的品項涵蓋許多生鮮雜貨，包含金針菇、雞胸肉、奇異果、高麗菜等，顯示外送早已不只能送餐，更為異地遊子提供跨海、跨縣市的遠端照顧服務。進一步觀察跨縣市訂單內容，從北部訂購到中部、南部縣市的品項中，貓罐頭、貓砂、狗糧等寵物用品也持續增長。

foodpanda數據顯示，演唱會不僅帶動周邊產業產值，更引發「追星食尚」；因來台韓星愛吃鍋，帶動高雄單月火鍋訂單增3000份。（圖／foodpanda）

發現5：演唱會後火鍋熱潮暴增

近年演唱會早已不只是娛樂活動，更成為牽動城市消費的重要民生事件，SUPER JUNIOR 在今年年初高雄演唱會結束後，多次被目擊現身火鍋店補充體力，粉絲打趣稱為「灶咖男團」；而 foodpanda 數據也顯示，相較去年同期，該場演唱會舉辦的當月，火鍋外送需求額外增加約3000 份，「聽完歌、直接開鍋」已成為歌迷的固定流程。

至於2月份優惠，pandapro會員即日起至2月28日，指定餐廳滿299元輸入優惠碼「馬上叫外送」享85折優惠，最高可折抵45元，優惠有效至2月28日，每人限用1次，數量有限兌完為止。一般會員，即日起至2月22日，美食外送於麥當勞下訂金迎招財薯來堡指定專區，滿320元輸入優惠碼「馬上叫薯來堡」享7折優惠，最高可折抵96元，每人限使用2次，優惠有效至2月22日，數量有限兌完為止；即日起至2月28日，美食外送下訂指定餐廳滿299元輸入優惠碼「馬上叫外送」享9折優惠，最高可折抵30元，優惠有效至2月28日，每人限用1次，數量有限兌完為止。

更多中時新聞網報導

不結婚不買房 林予晞拆解人生必填題

太依賴AI成情緒出口 恐更孤獨

陳鴻同框秦菲菲 昔日諧星已是億萬富婆