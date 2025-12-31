不是台灣人！「陶朱隱園」17樓神秘買家曝光 11.1億高價拍板成交

財經中心／李紹宏報導

全台指標豪宅「陶朱隱園」交易案塵埃落定，神祕買家身分終於曝光！根據最新地籍資料，該案17樓已於2025年12月11日完成移轉登記，買家為持外來人口統一證號的吳姓自然人，年約80歲，全案無設定抵押貸款，採現金全額付。房產業者推測，買家背景可能來自港澳或中國，此次入主也打破過去僅有威京集團關係企業承購的局面，成為該案完工7年來首位實質外部住戶。

信義區超豪宅「陶朱隱園」傳出首位自然人買家，以11.1億成交。（圖／資料照）

根據《自由時報》報導，這宗交易案出現於2025年10月，這也是「陶朱隱園」自取得使用執照7年後，終於出現首位「自然人成交案」，值得注意的是，該筆交易的議價過程相當罕見。

廣告 廣告

中華工程原先公告，17樓與4個車位以總價12億元售出，然而受到近期寶佳機構積極收購中工股權的外部局勢影響，買方在後續談判中回頭議價，最終成功砍價9000萬元，以約原價9.25折、總價11.1億元拍板成交。

儘管總價下修，該筆交易仍寫下台灣房市新紀錄，在總價排名部分，僅次於兩大豪宅的頂樓戶「文華苑」（13.74億元）、「信義首席公館」（12.8億元），名列台灣豪宅交易史上第3高。若扣除4個車位（估算每個500萬元），換算每坪單價超過360萬元，創下國內豪宅史上單價新高。

回顧「陶朱隱園」銷售歷程，2019年曾由威京關係企業「承耀股份有限公司」買下7樓，此後便長期處於潛銷狀態。期間一度傳出輝達執行長黃仁勳、藝人黃立成看屋或購入，但隨後均遭否認或證實為謠言。

更多三立新聞網報導

不愧是護國神山！全球「最賺錢公司」排行榜 台積電名次曝光

神預言！27年前「2025未來報告」解密 CNN：這些竟精準命中

曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！

發錢囉！「這族群」元旦領文化幣1200紅包 領取流程、資格一次看

