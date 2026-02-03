不是台積電！分析師點名「這5檔」股票加倍買進：有望大幅跑贏大盤

財經中心／王文承報導

隨著AI熱潮持續升溫，不僅帶動科技產業快速成長，也推升全球股市來到接近歷史高位。不過，分析師指出，即使在高檔震盪之際，市場上仍有具備「加倍買進」價值的標的。《The Motley Fool》特約科技分析師德魯里（Keithen Drury）點名5檔股票，認為它們不僅估值具吸引力，且在2026年後具備強勁成長動能，長線上有望大幅跑贏大盤。

不是台積電！分析師點這5檔股票加倍買進

德魯里表示，這5家公司都處於產業關鍵位置，無論是AI、數位廣告、電商或半導體領域，都握有長期結構性優勢，「現在進場，能最大程度掌握未來幾年的上漲機會。」

1. 輝達（NVIDIA）

近年來，輝達一直是股市中表現最亮眼的明星股之一，而其成長動能仍未見頂。隨著 AI 投資持續擴大，全球資料中心建置仍在進行中，市場對高效能運算晶片的需求依舊強勁。

華爾街預估，輝達在 2027 財年（截至 2027 年 1 月）營收年增率可望再度突破 50%。以 2027 財年獲利預估計算，目前本益比僅約 25 倍，顯示股價仍具相當吸引力。

2. The Trade Desk（交易台）

The Trade Desk 目前本益比僅約 15 倍，遠低於市場平均水準。儘管成長速度略有放緩，市場對其競爭壓力有所疑慮，但公司仍是全球領先的獨立數位廣告平台之一。

分析師預估，該公司至 2025 年第三季營收仍可維持約 18% 的年增率。在基本面穩健的情況下，現階段股價被視為明顯低估，適合長線投資人逢低布局。

3. MercadoLibre（美卡多）

MercadoLibre 為投資人提供切入拉丁美洲市場的絕佳機會。該公司在電商與金融科技兩大領域具備近乎壟斷的市場地位，護城河深厚。

目前股價仍較 2025 年 7 月高點回落約 13%，而 MercadoLibre 向來少有「折扣價」，分析師認為，這樣的回檔反而為長期投資創造難得進場點。

4. Nebius 集團

Nebius是AI基礎建設領域中備受矚目的新星，主打全端式人工智慧運算服務，讓企業能以租用方式訓練模型或開發 AI 應用，商業模式類似大型雲端服務商。

管理層預期，公司今年將出現爆發性成長，年化營收可望於年底達到 70 億至 90 億美元。相較之下，目前年化營收僅約 5.51 億美元，意味著 2026 年有望成為營收創紀錄的一年，也讓該股具備高度想像空間。

5. 博通（Broadcom）

在 AI 運算領域，博通採取與輝達截然不同的策略。輝達專注於通用型 GPU，而博通則直接與超大規模資料中心業者合作，為其量身打造專用 AI 運算晶片。

這種客製化設計能以更低成本換取更高效能，雖然彈性較低，但對大型客戶極具吸引力。隨著 AI 市場規模預估在 2030 年達到 3 至 4 兆美元，分析師認為，博通與輝達都將是最大受益者。

德魯里總結指出，他無法斷言未來 5 年哪一家公司表現最好，但可以確定的是，這 5 檔股票都具備長線競爭力，有高度機會在未來數年持續跑贏大盤。

