不是台積電！台灣最夯投資標的是它 投資人數突破300萬

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財經中心／余國棟報導









元大台灣50(0050)投資人數突破300萬人，改寫台灣ETF市場發展里程碑，0050所代表的市值型ETF配置需求持續升溫。據集保結算所統計至6月5日，0050投資人數達300.8萬人，為投資人數最多的上市櫃標的，領先第二名台積電的267.8萬人。回顧成長軌跡，0050自2025年3月突破100萬人、同年12月突破200萬人後，再度僅花6個月即突破300萬人，對應全台約1,430萬開戶數，等於超過1/5持有0050。

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元大投信表示，0050引導投資人不再拘限於選股操作，轉為穩定參與「整體市場」的市值型投資策略。據證交所、投信投顧公會統計至4月底，0050定期定額交易戶數達100.8萬，單月定期定額金額約百億，均顯示市值型ETF，已成為國人最重要的長期投資基石。





據彭博資訊統計至5月底，近三年臺灣50報酬指數（含息）報酬率259.2%，超越同期間加權股價報酬指數（含息）報酬率195.1%；若拉長至近十年，臺灣50報酬指數（含息）報酬率837.8%，同期間加權股價報酬指數（含息）報酬率655.3%，擴大領先達182個百分點。





0050投資上市市值50大權值股，報酬風險與中小型股有所差異，長期獲兒童存股、退休準備等重視風險承受度的資金青睞，包括2025年6月推出的「0050 ETF連結基金TISA級別」，採不配息及經理費率優惠設計，據投信投顧公會資料，至4月單月定期定額金額佔45檔TISA基金申購總額逾半，持續穩定成長。





0050受惠於規模提升、經理費下降的正向循環，至6月5日經理費率已降至約0.0722%，未來隨規模成長將持續朝0.05%下降，有利長期投資。元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映台灣主要上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。





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