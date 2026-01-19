不是台積電！華爾街分析師認證「這3檔」股票具跑贏大盤潛力：最強黑馬

財經中心／王文承報導

華爾街多位頂級分析師從宏觀環境與產業趨勢出發，仍對部分個股前景保持高度信心，其中博通（Broadcom）、Airbnb 與 Meta Platforms 被點名具備「跑贏大盤」潛力。（示意圖／PEXELS ）

本週投資人一方面關注銀行財報表現，另一方面也憂心地緣政治緊張升溫，市場波動持續加劇。在此背景下，華爾街多位頂級分析師從宏觀環境與產業趨勢出發，仍對部分個股前景保持高度信心，其中博通（Broadcom）、Airbnb 與 Meta Platforms 被點名具備「跑贏大盤」潛力，並獲得買入或正向評等。

《CNBC》報導，根據《TipRanks》數據，以下三檔股票受到華爾街重量級分析師青睞。

博通（AVGO）

本週首選為博通。作為半導體與基礎軟體基礎設施供應商，博通在 AI 浪潮下，客製化晶片（ASIC）需求持續強勁。

在拉斯維加斯消費電子展（CES）期間，伯恩斯坦分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）與博通半導體解決方案事業群總裁卡瓦斯（Charlie Kawwas）會面後，重申對博通「買入」評級，目標價 475 美元；TipRanks 的 AI 分析模型則給予「跑贏大盤」評等，目標價為 393 美元。

拉斯貢指出，市場對於 ASIC 領域競爭加劇，以及客戶自研晶片可能削弱博通 AI 地位的疑慮「被大幅誇大」，博通短期內不太可能被取代。她強調，博通在 3D 封裝、400G SerDes 等關鍵技術，以及完整供應鏈與內部製造能力上具備明顯優勢，是少數能協助 XPU 客戶維持競爭力的合作夥伴。

此外，博通也將受惠於 Alphabet 旗下 Google 對 TPU（張量處理單元）需求的快速成長。拉斯貢引述管理層說法指出，TPU v7（Ironwood）出貨量可望從 2025 年的數十萬片，成長至 2026 年的數百萬片；TPU v8 的月訂單量也預計在今年底達到數百萬片水準。她同時提到，博通最新公布的訂單金額已達 730 億美元，仍持續上升。

Airbnb（ABNB）



排名第二的是 Airbnb。瑞穗證券分析師沃姆斯利（Lloyd Walmsley）在美國網路產業展望報告中，將 Airbnb 列為 2026 年最值得關注的投資標的之一，並給予「買入」評級，目標價 156 美元；TipRanks AI 分析師的目標價則為 153 美元。

沃姆斯利認為，在飯店供應擴張、先訂後付模式，以及國內旅遊需求改善的帶動下，Airbnb 的客房夜數成長將重新加速。他指出，市場低估了 Airbnb 透過切入飯店市場，擴大可服務市場規模的潛力。

隨著 Airbnb 今年在多個核心市場推動飯店策略，並可能於 2026 年進一步擴展至更多城市，沃姆斯利預期，公司將突破傳統短期租賃的成長限制，並在 2026 年下半年帶動營收與估值倍數同步提升。

Meta Platforms（META）



沃姆斯利同時看好 Meta，將其列為 2026 年網路產業中最具吸引力的投資標的之一，給予「買入」評級，目標價高達 815 美元；TipRanks AI 分析師則給出「跑贏大盤」評等，目標價為 753 美元。

他指出，目前市場已大致反映 Meta 高昂的資本支出與成本結構，隨著 AI 投資逐步產生回報，投資人對支出壓力的疑慮將減輕，股價與估值有望進一步上修。

沃姆斯利特別看好 Meta 在 Business AI 與 WhatsApp 商業化上的發展潛力，並認為公司在 AI／機器學習、用戶互動及廣告精準投放方面的優勢，將成為 2026 年成長的重要動能。他預期，Meta 未來推出更高品質的大型語言模型與產品功能後，將進一步消除市場對其高額投資的擔憂。

