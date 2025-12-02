不是台積電！「這台廠」成Google挑戰輝達關鍵大將 未來收益上看40億美元

輝達（NVIDIA）的AI晶片帝國正遭受挑戰，Google即將推出的Ironwood TPU v7，已被視為首款能正面挑戰輝達GPU的對手。而科技媒體《Wccftech》指出，台灣的聯發科不僅在Google設計TPU的過程中扮演重要角色，也因此提升了自家晶片的實際效能，首波受惠產品即為將登場的天璣9600處理器。

報導表示，Google的Ironwood v7在推論任務上，已能與輝達最新GPU正面競爭，不僅總持有成本（TCO）更低廉，同時效能也幾乎不相上下。

報導指出，聯發科在Ironwood v7的設計中扮演重要角色，而現在有望提煉這些經驗，轉化應用在即將推出的天璣9600處理器上，提升其性能表現。根據3月曝光的消息，Google委託聯發科負責設計Ironwood的輸入/輸出（I/O）模組，用以強化處理器與周邊設備之間的通訊。

報導分析，這代表Google改變以往與博通（Broadcom）深度合作、自行設計完整TPU的策略；瑞銀也預估，聯發科在與Google新一代TPU的合作上，潛在收益有望可達40億美元。

報導提到，必須注意的是，ASIC（客製化晶片）與天璣9600等行動處理器的設計本質不同，因此聯發科無法將所有TPU經驗直接應用在手機晶片上，不過仍能帶來實質改善，例如導入更有效率的電源閘控（Power Gating）、改進電壓調整（Voltage Scaling）技術以降低功耗、調整時脈閘控（Clock Gating）提高續航力等。

報導指出，除了上述的改進之外，聯發科也正研發自己的AI晶片，讓其與Google在TPU的合作經驗，更能直接發揮效益。

