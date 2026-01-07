不是台積電！ 黃仁勳Vera Rubin藏台股最強的他

財經中心／廖珪如報導

演講核心環繞次世代 Vera Rubin 平台，透過理解物理定律的基礎模型，將 AI 運算從數位領域推向實體世界，包括機器人運用、自駕車的落地使用等。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

輝達執行長黃仁勳台灣時間6日清晨發表最新Vera Rubin平台，除了台積電（2330）成為最大贏家及固有供應鏈之外，在瘋搶記憶體的時代，輝達如何鞏固記憶體系統產能？被譽為半導體先知、前明星基金經理人「萬鈞法人視野」發文指出，之前有產業專家在群聯（8299）回檔時，大放厥詞稱 SSD 僅是儲存工具、不具 AI 概念，這番言論在黃仁勳昨天的 CES 發表會後顯得格外尷尬。黃仁勳不僅在簡報中亮出群聯的 Logo，更扎實地為記憶體產業畫出一套全新的成長路線：NVIDIA 這次並非單純「優化 KV Cache」，而是透過 Vera Rubin 架構與 Inference Context Memory Storage Platform，正式重定義 AI 時代記憶體的邊界與層級。

這對整個產業的影響是結構性的。「萬鈞法人視野、從以下三個層次釐清這場變革：

記憶體階層的延伸：從「單機暫存」轉向「集群資產」

過去十年，AI 記憶體的邏輯非常單純：HBM 負責算力效率，DDR 是容量妥協，SSD 則是冷資料倉庫。KV Cache 雖重要，卻始終被視為暫存資料，僅能在伺服器內部的 HBM、DDR 與本機 SSD 之間搬移。然而，NVIDIA 的新平台將 KV Cache 升級為一種「可共享、可調度且受保護」的系統級資產，這帶來兩項本質差異：包括去中心化：KV Cache 不再綁定於單一 GPU 或節點、調度單位升級：記憶體首度以 Pod、機櫃（Rack）或集群（Cluster）為最小調度單位。這導致記憶體需求不再僅取決於「模型大小」，而是取決於「上下文生命週期 × 並發代理數 × 重用率」，需求將呈現結構性的放大成長。

產業鏈的質變：HBM、DDR 與 NAND 的角色重塑

1HBM：壓力轉移，成長更具韌性 HBM 仍是即時計算的核心，但新平台的出現提升了 HBM 的使用效率。當更多 KV Cache 被移出，HBM 能專注於活躍的 Token 生成，提升單位產出。這雖然讓 HBM 需求彈性稍微下降，卻讓成長斜率變得更平滑、周期更長，對 SK 海力士與**美光（Micron）**而言，反而降低了暴衝暴跌的風險。

DDR：從「備胎」翻身為「控制中樞」 在過往路徑中，DDR 地位尷尬，但在這次架構調整中，其重要性被重新定位。隨著 KV Cache 往橫向擴張的儲存記憶體移動，DDR 回到了執行控制、排程與資料結構管理的角色。特別是在 BlueField-4 與 Grace IP 的融合設計中，DDR 的需求成長將來自於節點數量的橫向擴張。

NAND / SSD：真正的結構性受惠者 這是影響最深遠的部分。KV Cache 從「冷資料」變成了「準熱資料」，延遲表現直接掛鉤推論的關鍵績效指標（KPI）。SSD 不再只是單純比拼容量與成本，而是轉向效能、延遲與網路親和力導向。真正的贏家將是能快速交付高密度企業級 SSD，以及與 DPU 儲存伺服器高度整合的系統大廠與 NAND 原廠。

記憶體結構翻轉，還有「以存代算」結構，為SSD市場帶來新契機。（圖／翻攝萬鈞法人視野）

NVIDIA 的平台野心：硬體軟體化，鎖定記憶體生態

若僅從硬體解讀，這只是儲存架構的調整；但從 NVIDIA 的戰略角度看，這是一石三鳥的佈局：提升 GPU 投資報酬率：推論效率提高，帶動 GPU 買氣、DPU 成為標配：BlueField-4 成為 AI 工廠的關鍵組件。軟體堆疊鎖定：透過 DOCA™、NIXL 與 Dynamo，NVIDIA 實質上定義了「認證記憶體」的標準。

記憶體結構翻轉，還有「以存代算」結構，為SSD市場帶來新契機，群聯作為台廠龍頭，藏在黃仁勳演講展示的細節機櫃中印有群聯產品的字樣。（圖／翻攝萬鈞法人視野）

未來市場競爭的重點將不在於「擁有多少記憶體」，而在於「你的記憶體是否能被 NVIDIA 的軟體堆疊高效調度」。這將使非雲端巨頭（Hyperscaler）的客戶更深地依賴 NVIDIA 的完整解決方案。

記憶體不再是配角，而是推論時代的產能乘數

Vera Rubin 平台的出現，其核心意義並非讓記憶體變得「更快」，而是讓記憶體變得「更值錢」。它將 KV Cache 轉化為資產、將 SSD 轉化為效率工具、並將 DPU 推上關鍵節點的位置。對於記憶體產業而言，這不代表短期的爆量，而是一個更長、可預期且更具門檻的成長曲線。在 AI 推論時代，記憶體已不再只是算力的附屬品，而是平台不可或缺的核心組件。

