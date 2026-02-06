不是吃太多！過年總胖一圈？醫：「關鍵在2件事」運用科學也能防胖

實習記者藍子瑄／台北報導

過年大魚大肉容易讓血糖劇烈波動，中醫師指出，只要調整吃飯順序、減少久坐，就能有效防止體重上升。（示意圖／資料照）

農曆年節將近，不少人一想到年糕、臘肉、甜點零食就食指大動，但也忍不住擔心「腰圍先報到」。對此，中醫師林冠良在臉書分享，關鍵不只是熱量，而是「吃的順序」與「動的時機」，只要掌握2大原則，在家就能有效防胖。

過年不是吃太多 而是血糖大震盪

林冠良指出，多數人以為年節變胖是因為熱量超標，但研究顯示，真正的元兇其實是「血糖劇烈波動」。不少人用餐時第一口就先吃白飯、年糕或甜湯，會讓血糖在短時間內急速上升，又快速下滑，刺激身體分泌大量胰島素，導致脂肪燃燒停擺、進入囤積模式。

體重暴增不全是脂肪 「肝醣鎖水」是關鍵

林冠良也提醒，過年短短幾天體重暴增2、3公斤，不全然是脂肪。研究指出，當身體儲存肝醣時，會同時攜帶大量水分，只要澱粉吃多、活動量下降，水分就會被鎖在肌肉中，外觀就會看起來「腫一圈」。

科學防胖第一招 吃飯順序差很多

林冠良分享，調整進餐順序能改善血糖反應。研究顯示，若先吃蔬菜與蛋白質，10分鐘後再吃澱粉，餐後血糖峰值可降低4成。

建議順序如下：

1. 蔬菜先吃，延緩澱粉吸收

2. 蛋白質接著吃，增加飽足感

3. 澱粉最後吃，血糖最穩定

科學防胖第二招 「微運動」比你想像有用

過年久坐追劇、打麻將，是代謝健康的大敵。林冠良指出，只要每20至30分鐘起身活動，即使只是站立或在家走幾分鐘，都能有效降低餐後血糖與胰島素濃度。

背後原理在於，肌肉收縮能啟動葡萄糖轉運機制，讓血糖直接被肌肉吸收利用，而不是轉成脂肪囤積。

過年前先養成3個習慣 年後不必痛苦減肥

林冠良建議，與其年後補救，不如現在就開始調整生活節奏：

◆ 飯前先吃菜、再吃肉，飯最後

◆ 設定每30分鐘起身的提醒

◆ 在家做簡單踏步、深蹲，維持肌肉活性

