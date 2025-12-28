不是吃太鹹！研究：日喝「1飲品」8年後恐腎衰竭

記者施春美／台北報導

研究顯示，喝含糖飲料的頻率、時間與腎衰竭正相關。若天天喝含糖飲料，最快8年就可能腎衰竭了。（示意圖／資料照片）

一般認為，飲食過鹹是慢性腎病的元凶，但醫師洪永祥表示，吃太鹹早已退居洗腎的第二原因，目前第一傷腎的飲食是「吃太甜」，近半的洗腎患者是因「糖尿病」導致腎功能損壞。研究顯示，喝含糖飲料的頻率、時間與腎衰竭正相關，若天天喝含糖飲料，最快8年就可能腎衰竭了。

腎臟科醫師洪永祥在臉書上表示，談到洗腎，一般人會聯想到是因為飲食內容太鹹，吃太鹹會引發高血壓，高血壓確實是洗腎的常見原因，但現在台灣有46％左右的洗腎患者是因為糖尿病併發症導致腎臟功能損壞，是洗腎的第一大原因。

廣告 廣告

洪永祥表示，台灣糖尿病患者明顯年輕化，根據2019年公佈的「台灣第2型糖尿病年鑑」中，2000到2014年間糖尿病的人數增加2.6倍，除了高齡化影響外，更重要的是20歲以下的罹病比例大增，從2008年的9.65％增至13.94％，這與年輕人喜歡喝含糖飲料，有絕對的相關性。

他表示，2019年的研究顯示，平均年齡54歲、喜喝含糖飲料的中年人，當時沒有腎臟病，經過8年腎衰竭機率高出同年齡61%。喝含糖飲料的頻率與時間跟慢性腎衰竭絕對是正相關，若一週超過7次將來即有可能腎衰竭，所謂的「將來」是8~10年後，「年輕人可能10年、中老年人可能8年就腎衰竭了。」

更多三立新聞網報導

睡覺遇強震來襲！快下床、衝出房間？消防署：這樣做最安全

7.0強震來襲！快踩「3動作」保命：趴下、掩護、穩住

23:05地震7.0晃很大 桃園機場天花板掉落

豆腐乳其實很養生！醫：好吸收、抗氧化 但要避過「這1款」

