不是吃太鹹！ 醫揭實情：三高才是傷腎兇手

台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，近10萬人需接受洗腎治療。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，許多民眾誤以為腎臟損壞源於攝取過多鹽分，實際上高血糖、高血壓、高血脂等三高問題，才是導致腎功能衰竭的主要元兇。

劉博仁提出保護腎臟的四大核心，包括控制血糖、控制血壓、控制血脂，以及避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食並攝取足夠水分 。（示意圖／pexels）

劉博仁在臉書粉專分享一名患者的案例，該患者三年前首次就診時已是慢性腎臟病第三期，當時醫師詳細說明需要多喝水、減少鹽分攝取、避免加工食品、控制手搖飲等注意事項，但患者因工作忙碌、經常外食、飲食重口味等因素，並未確實執行。上週該患者再次回診，腎功能已惡化至第四期，眼神中首次流露出恐懼，表示真的需要醫師協助挽救腎臟。

劉博仁說明三高對腎臟造成的傷害機制。糖尿病腎病變是全球最常見的腎衰竭原因，血糖長期偏高會使腎臟微血管增厚硬化，腎絲球因承受過度濾過壓力而逐漸疲乏、硬化、失能，患者往往沒有疼痛感或警訊，腎臟卻每天持續老化。血壓每次升高都會對血管造成衝擊，腎臟內細如髮絲的血管在高血壓作用下，如同水柱壓迫細管，導致血管受損、內皮細胞發炎、彈性降低、腎臟灌流變差，使腎功能持續下降。

血脂異常不僅增加心血管疾病風險，也會加速腎臟動脈硬化。劉博仁表示，血管越硬、越窄，腎臟獲得的血流量就越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭般逐漸衰退。

針對台灣外食文化，劉博仁列舉多項對腎臟有害的常見食物，包括滷味、鹹酥雞、火鍋料等高鈉與磷酸鹽添加物食品，加工食品中的無機磷吸收率極高且腎臟無法排除，導致血磷上升，高鈉則造成水腫、高血壓，讓腎臟負擔倍增。手搖飲、奶茶含有高糖與奶精的磷酸鹽，奶精、奶粉含大量無機磷，高糖飲食使血糖震盪，增加腎絲球壓力。

便利商店便當、滷雞腿、三寶飯等重口味食品，鈉含量普遍比自煮多出兩倍以上，長期高鈉攝取等同加速腎臟惡化。鍋燒意麵、泡麵的湯頭與調味包鈉含量超高，一碗湯頭的鈉含量常逼近一天建議上限。燒烤與韓式料理因高蛋白與醬料過鹹，對腎臟造成壓力。海帶、昆布、地瓜葉等高鉀食物，在腎臟第四期時因鉀排不出去，容易引發心律不整，並非不能食用但必須控制份量。加工肉類如香腸、火腿、熱狗、貢丸等，因含高磷酸鹽與高鈉，無機磷吸收率非常高，比正常吃肉更傷腎。

劉博仁強調喝水的重要性，許多人一整天只喝500至800毫升，以為不暈不渴就沒問題，但腎臟負責濃縮血液的工作，喝水太少就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。水分攝取不足會讓尿液濃縮增加腎臟負擔，提高腎結石、感染機率，讓腎絲球長期處於壓力下。大多數人每日需要1500至2000毫升，慢性腎臟病患者需由醫師調整，但絕非越少越好。

劉博仁在臉書粉專表示，慢性腎臟病不像感冒會讓人疼痛或大爆發，而是默默壞掉、不吭聲，直到某天突然變得很嚴重。他告訴該名患者，腎臟不能只靠醫生，每天吃進去的每一口、喝的每一杯，甚至血糖血壓血脂，都在決定腎臟命運。腎臟病不是突然變嚴重，而是每天一點一點累積而來。

劉博仁提出保護腎臟的四大核心，包括控制血糖、控制血壓、控制血脂，以及避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食並攝取足夠水分。他強調腎臟從第三期走到第四期並不會痛，但後悔是真的會痛，希望提醒更多人，從今天的每一口開始，就是保護腎臟的最好時機。

