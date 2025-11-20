不是吃披薩！台7人吃1份蚵仔煎 小吃宴推手祭新措施

彰化鹿港每年都會舉辦的鹿港小吃宴，負責小吃宴的推手陳慧玲。（資料圖／東森新聞）





近期有台灣團客赴義大利旅遊時，13人僅點5份披薩遭店家拍片公審，引發熱議。類似情況在台灣本地也時常發生，業者表示「多人共食」對業者來說相當困擾，只能訂定規則或設定低消來解決。

彰化鹿港每年舉辦的「鹿港小吃宴」，負責小吃宴的推手陳慧玲，也常遇到多人共食一份餐點的情況，影響翻桌率與營運成本，使小店十分為難。

陳慧玲指出，鹿港美食密集、遊客愛「多踩幾家」可以理解，但店面成本壓力同樣很大，過去曾遇過7個人點1份蚵仔煎、4人點2份蚵爹，甚至近期2人點1盤蚵仔煎，卻要求3雙筷子的狀況，讓陳慧玲無奈表示「一份蚵仔煎70元，一坐就是半天，小店真的吃不消」。尤其在假日尖峰時段，多人共食會占據座位許久，難以提升翻桌率，店家只能乾著急。

陳慧玲表示，為兼顧營運與服務品質，將自12月起張貼公告，未來入座內用的客人每人至少需點一份餐食、炸物或湯品，因為「位置不大、人力有限，也沒有辦法設低消，只希望讓店面能順利運作，大家都能好好用餐。」這項決定也引起不少當地店家關注，認為有助改善小吃店「多人共食」的長期困擾。

