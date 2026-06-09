不是吃的！鼎泰豐隱藏版伴手禮受好評 名醫體驗後愛不釋手
知名餐飲品牌鼎泰豐除了招牌小籠包讓全球饕客魂牽夢縈，竟然還有個鮮為人知的隱藏版好物！婦產科醫師沈煌彬就在社群媒體上透露了一個許多老饕都沒注意過的亮點，他認為鼎泰豐的筷子十分好用，而且這款分為紅色與黑色、單價150元的商品，頗受不少行家好評。
筷子重量均衡
沈煌彬在臉書發文表示，對於每天都需要操作精細器械的醫師而言，手感的掌握至關重要，所以他對筷子特別挑剔，不過他大讚鼎泰豐的筷子在重量分佈上非常平衡，適中的摩擦係數讓夾菜過程變得極度流暢，避免了過滑或過澀的困擾，無論是夾取滑溜的麵條還是飽滿的小籠包都輕鬆自如，完全不會手滑，讓他對這款每雙售價150元的筷子愛不釋手。
送禮自用兩相宜
沈煌彬提到朋友最近詢問是否有推薦的筷子，更換家中的筷子，為了讓朋友也能體驗這種順手感，他特別買了黑紅各1盒，準備送給好友讓他也體驗這種手感。沈煌彬透露他的送禮哲學是透過日常用品與生活的連結，讓對方日常生活會想起他，而送筷子更是絕妙，更是讓對方全家人在吃飯時都記起這份心意，並會勾起這是沈醫師送的實用禮物。
網友心得分享
這番推薦也獲得了眾多網友的共鳴，紛紛在留言區分享使用心得，「同樣是鼎泰豐筷子愛用者，對手殘的人非常友好」「我用他們家的筷子好多年了」「鼎泰豐筷子品質真的有夠好，洗碗機洗2年都沒問題」。
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