不是吃藥or喝酒！研究揭「1事」最能助眠：睡得沉又香
記者施春美／台北報導
現代人生活節奏快速，許多人在入睡時會出現大腦轉個不停、難以入睡的困擾。醫師張家銘表示，這是典型的「情緒相關失眠」，它往往伴隨焦慮、情緒不穩、自律神經失衡、壓力荷爾蒙過高。很多人試過安眠藥、冥想、助眠茶，但真正能讓腦子慢下來的，不是外力，而是「運動」。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，2025年發表於《Complementary Therapies in Medicine》的報告整合了23項臨床試驗、1836位有情緒相關失眠的患者。結果發現，規律運動不只是改善睡眠品質，更能安撫過度活躍的大腦。
尤其是「混合運動」，也就是，結合有氧運動與阻力訓練，效果最顯著。這類運動能調節下視丘–腦垂體–腎上腺軸，降低皮質醇濃度，同時提升副交感神經活性，幫人從「戰鬥模式」切換回「修復模式」。
研究證實：規律運動能讓腦子安靜下來
張家銘表示，上述的運動不是大汗淋漓、心跳加速，而是每週3~5次，每次30分鐘的中等強度運動，例如快走、慢跑、游泳、腳踏車、伸展搭配輕重訓。這樣的運動能平衡血清素與多巴胺，放鬆大腦、穩定心情。
屬於易焦慮者，張家銘建議，則可加入身心運動，例如太極、瑜伽、氣功或深呼吸練習，會讓效果更明顯。這類運動透過穩定呼吸與緩慢動作，刺激副交感神經，減少睡前的腦內雜音。
張家銘表示，通常在規律運動2週後，白天的專注力會提升，情緒穩定，晚上入睡時間縮短、半夜醒來次數減少。這是身體真的開始「校準節奏」。運動讓自律神經重新找到平衡點，皮質醇下降、睡眠荷爾蒙褪黑激素自然分泌，讓身體在夜裡修復。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
北市2人洗溫泉池喪命！醫示警：致命劇毒氣體 務必開門、窗
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
其他人也在看
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
早有預謀？變態男房客先剪斷監視器電線…車堵出口！放火燒死母女遭聲押
台中市64歲許姓男子疑因租房、行徑怪異加上曾偷房東女兒內衣褲，遭退租搬離；許男不滿，昨天（3日）竟剪斷房東裝設的監視器電線後，再開車阻擋門口，接著縱火燒屋，害屋內50歲吳姓媽媽、17歲林姓女兒命喪火窟，他犯案後逃逸，當天被逮，被移送地檢署，檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
謝侑芯猝逝！黃明志怒控救護車「1小時後」抵達 衛生部回應
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，當時在案發現場的歌手黃明志，體內被驗出4種毒品反應，遭依擁毒及濫用毒品2罪名起訴，不過他否認有罪，目前繳交保釋金獲准保釋，對於他指控救護車晚一小時抵達，衛生部出面否認此事。中時新聞網 ・ 58 分鐘前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 43 分鐘前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 1 小時前
盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長鏡報 ・ 2 小時前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 1 小時前
【本日焦點】立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態／八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話／普發一萬周三起可線上登記 領取方式一次看
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態 2.八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話 3.杜文珍：推測病毒可能來自未蒸煮廚餘 4.花蓮「金三角商圈」變樣 20間店掛租5.大學國文課用「全英文授課」學界喊話Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 15 小時前
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 23 小時前
2外國人「募醫藥費6萬」遭轟假手斷 網怒：從台中騙到台南
日前民眾在台中一中街、逢甲夜市目擊，一男一女外籍人士坐在地上乞討，可見女生右手有厚厚的包紮，男生則拿著紙板上用繁體中文寫著「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣。」後來兩人被網友踢爆是詐騙後，又跑到嘉義文化路夜市的路邊乞討。當時有目...CTWANT ・ 1 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
半導體世界大戰開打！日專家曝台積電1弱點：中國最晚2050年封王
據日媒《週プレNEWS》1日的報導，被問到「日本半導體產業是否能復活」時，情ポヨ不假思索地回答：「最後的榮光是2000年的PlayStation 2。」那時，索尼（Sony）決心自製遊戲機處理器，開發了名為「Emotion Engine」的CPU，並在長崎工廠量產。其平行運算性能超越當時多數個人電...CTWANT ・ 47 分鐘前
2025必比登推薦巷弄排隊美食！當歸羊肉湯可續湯超佛心，配碗黑金滷肉飯超滿足
板橋知名的排隊小吃，於2023年搬到巷弄內的大碗公當歸羊肉，沒有因此而人潮減少，用餐時段依舊大排長龍，2025年新入選米其林必比登推薦，讓聞風而至的新舊顧客更多了，想來朝聖最好避開尖峰用餐時間。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
乳房外科女醫35歲罹三陰性乳癌！她點名「這習慣」是最大元凶
鄭伃書身為中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師，卻在35歲正值事業高峰時，在一次例行檢查中，意外發現自己罹患有「最惡乳癌」之稱的三陰性乳癌。抗癌成功後，她深刻反思每天熬夜趕報告、長期睡眠不足，可能就是健康2.0 ・ 1 小時前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 16 小時前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
大學第一年過得不如預期？你並不孤單
許多新生懷抱著高度期待，認為大學將會是人生中最美好的幾年。BBC NEWS 中文 ・ 48 分鐘前
從《颱風商社》主任「吳米鮮」出發 看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
婦孺驚嚇！阿伯公園打赤膊運動 遭開罰2千元
婦孺驚嚇！阿伯公園打赤膊運動 遭開罰2千元EBC東森新聞 ・ 19 小時前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 16 小時前