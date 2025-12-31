不是吃越多越好！營養師：天天吃鯖魚恐熱量爆表

鯖魚雖然富含對心血管和腦力有益的Omega-3，但屬於高脂魚類，若攝取過於頻繁可能導致熱量超標，建議採取「黃金輪調制」，每週食用一至兩次最為理想，搭配低脂白肉魚輪替。

許多民眾為了健康而天天食用鯖魚，但過度頻繁的攝取反而可能產生負面效應。（示意圖／Pixabay）

李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專表示，許多民眾為了健康而天天食用鯖魚，但從營養學觀點來看，過度頻繁的攝取反而可能產生負面效應。他解釋，鯖魚的豐富營養成分包裹在厚實的油脂中，若像吳郭魚或鯛魚那般每日食用，熱量攝取恐怕會超出預期。

曾建銘強調，今天若選擇紅肉油魚，隔天就應該改吃低脂白肉魚，透過好魚輪流食用的方式，才能避免身材變形。他認為，一週食用鯖魚一至兩次，能精準補充優質油脂，是CP值最高的攝取方式。

對於有減重、減脂需求的族群而言，選擇鱸魚、吳郭魚等淡水魚會更為適合。（示意圖／Pixabay）

減重醫師蕭捷健過去曾發文說明，一般大眾都知道鯖魚、鮭魚、鮪魚等深海魚類富含Omega-3，對健康有諸多好處，但對於有減重、減脂需求的族群而言，選擇鱸魚、吳郭魚等淡水魚會更為適合，因為蛋白質含量更豐富，熱量卻只有深海魚的一半，更有利於增肌減脂。

蕭捷健以每100公克的營養成分進行比較，鯖魚的熱量為205大卡、蛋白質18.6克、脂肪13.9克，脂肪占比達61%。相較之下，吳郭魚熱量約96大卡、蛋白質20.1克、脂肪1.7克，脂肪占比僅15.9%；鱸魚熱量則為97大卡、蛋白質18.4克、脂肪2克，脂肪占比為18.6%。

