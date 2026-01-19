不是吃魚！中醫點名「1種海鮮」更年期救星 補氣血、養肝去熱
天氣一熱，不少人就感覺身體燥熱、睡不好，甚至皮膚出現紅疹、月經不順，中醫指出，這些可能都是體質虛弱、腎氣不足的表現，尤其女性更年期前後，更易受影響。其實吃對海鮮，也能幫助滋陰補氣血。
中醫師余雅雯指出，許多女性到了夏季會明顯感受到身體狀況變差，像是出現火氣重、月經不規律、皮膚乾燥，甚至容易疲倦、臉色暗沉；這些症狀往往與腎氣虛弱與氣血不足有關，而不是單純的「熱氣太重」。
看更多：更年期前期心悸、睡不好？研究推薦3大飲食策略 緩解熱潮紅、焦慮
48歲女性誤補失調 身體反而更糟
她分享一個案例，一名48歲女性就診時抱怨月經不規則、常有血塊、身體燥熱，原本她愛吃冰品和生冷食物，後來認為吃這些太寒，於是改吃羊肉、牛肉等溫補食材，結果反而覺得火氣更大，還冒出紅疹。
經診斷後發現，這名女性屬於「肝鬱腎虛」體質，這類型體質的人，若貿然進行溫補，反而可能加重體內燥熱，出現虛不受補的情況。余雅雯提醒，補身不是只靠「溫熱」食物，有時候吃錯反而讓身體更不舒服。
看更多：喝這碗「特製四神湯」清爽祛濕見效！加排骨還是雞腿好？中醫教煮
不是所有海鮮都寒！「墨魚」助滋陰補腎改善體虛
那麼，該怎麼吃才正確？余雅雯建議，像墨魚（烏賊）這類食材，就是不錯的選擇。很多人以為海鮮是寒性的應該避免，其實並不完全如此。墨魚性平，不寒不熱，具有養血滋陰的效果，特別適合腎虛、氣血不足的人食用。
根據中醫古籍《隨息居飲食譜》記載，墨魚能調理婦科問題，尤其對經期不調、熬夜、皮膚乾燥、貧血等狀況都有幫助。若搭配薑一起烹調，更可中和海鮮的寒性，讓身體更容易吸收營養。
中醫認為，墨魚有以下幾項功效：
滋陰補腎、補益氣血。
改善月經不調與崩漏。
富含膠原蛋白，有助養顏抗老。
對熬夜族群，有補血明目、養肝去熱的作用。
看更多：墨魚汁能增加抗癌力？吃錯方式反而會變胖，營養師：這類人多食會傷身
懂得食補原則 夏天也能維持健康穩定
余雅雯進一步說明，中醫常說「臉是諸陽之會」，也就是說，氣血的充盈與否會反映在臉上。氣血足，面色自然紅潤明亮；反之，若氣血虧虛或循環不良，就會出現膚色暗沉、斑點或無神等問題。
夏天氣溫高，加上體質原本就偏虛弱者，這些症狀容易被放大。因此，學會根據自己體質選擇食材，才是真正的調養之道。余雅雯提醒，補身不在多吃或熱補，而在「補對地方」，懂得食補原則，才能讓身體在夏天也維持穩定與健康。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／余雅雯中醫師
更年期腰痠腿軟？吳明珠教妳養骨增肌 不怕骨鬆、肌少症
腳麻腿痠竟是血管病變！醫：好發50歲以上 嚴重恐缺血壞死
71歲趙雅芝凍齡美到100歲！每天做這運動超抗老 陳美鳳潘迎紫都是愛好者
