不是吞劍！宇宙人方Q突破自我首度挑戰：我媽好緊張

方Q在小巨蛋台上Solo翻唱〈愛如潮水〉。劉耀勻攝

金曲樂團宇宙人時隔一年20日四度攻蛋，舉辦「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」全面升級2.0版，不僅請來影后李心潔同台嗨唱，3人還各自安排Solo，方Q深情翻唱〈愛如潮水〉氣氛嗨炸！唱畢，他直呼這段表演最緊張的有2個人，一位是歌唱老師、另一則是媽媽，幸好這次Solo不是表演吞劍，笑翻全場萬人。

時隔一年再次登上台北小巨蛋，宇宙人今出場一連帶來〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉、〈那你呢〉，瞬間將全場氣氛推向最高潮。小玉率先向一萬名宙友熱情打招呼，接著感性表示：「把你們的聲音、身體、感覺都交給我，把這個禮拜發生的不好事情都忘掉，留下美好的事情，隨著海浪的波動放鬆。」

廣告 廣告

宇宙人20日四度攻蛋。劉耀勻攝

中場，宇宙人與白河幫合體演出，方Q帥氣登台solo，全場齊聲高喊「學長、學長」，與白河幫聯手把氣氛炒到最高點，方Q直呼「氣氛太熱了」，邊捲起袖子、解開領帶，深情演唱〈愛如潮水〉，搭配白河幫八零年代復古舞蹈與水晶球燈光效果，瞬間把小巨蛋變成最狂的「巨蛋大舞廳」，台下尖叫聲不斷！

方Q在小巨蛋台上Solo翻唱〈愛如潮水〉。劉耀勻攝

宇宙人20日四度攻蛋。劉耀勻攝

演唱會也驚喜首唱全新單曲〈彩虹〉；接著唱到阿奎創作詞曲的〈心向夏天〉時，適逢聖誕節將近，阿奎老婆33所繪製的插畫視訊也特別加入聖誕元素，阿奎分享：「今年演唱會，33、小虎跟妹妹也有來到現場，時間真的過好快，去年高雄巨蛋演出時，妹妹還在33的肚子裡，現在已經10個月了，小虎也上學了！」

阿奎也暖心透露，小虎正好到了開始相信聖誕老公公的年紀，演唱會特別準備一段聖誕老人寄來的影片送給小虎，稱讚他表現很棒，將獲得神秘聖誕禮物，還不忘叮嚀要抱抱最愛的爸爸、媽媽與妹妹，最後也祝福全場粉絲聖誕快樂。

宇宙人20日四度攻蛋。劉耀勻攝

安可橋段，宇宙人除了換上周邊T-shirt，也特別配戴先前與中華腦麻協會合作「相信愛－腦麻兒共榮就業支持」的絲巾作為造型，為公益盡一份心力。安可帶來萬人大合唱〈往前〉等歌，更巧妙置入驚喜，在旋律中融入生日快樂歌，提前替明年初生日的小玉暖壽，萬人齊喊「生日快樂」氛圍動人，最後在〈這就是我愛你的方法〉歌聲中，為今晚演出畫下完美句點。

宇宙人20日四度攻蛋。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

已婚吉他手當眾告白！宇宙人不忍鬆口3人有「心潔」

北捷隨機殺人釀4死！宇宙人今晚攻蛋 警方配長槍駐守維安

目擊北捷隨機殺人「滿地鮮血」 女星認內心創傷：不敢搭捷運