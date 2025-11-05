不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎

生活中心／張尚辰報導

茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。

江守山指出，茶類飲品對腎臟並沒有公認的保護作用。特別是茶中含有的草酸成分，若攝取過量，可能會導致腎臟病變。多項研究已證實，草酸攝取過量可能引起腎結石、腎鈣化症和急性腎損傷等問題。

江守山進一步分享了一個國外案例：一名年輕男子每天飲用至少16杯240毫升的即溶茶，持續一個月後被診斷出患有永久性的草酸腎病變，最終需要透過換腎或終生洗腎來維持健康。

不過，江守山也特別強調，這個案例中所飲用的是即溶茶，而非以茶葉泡製的茶飲。即溶茶的草酸含量較高，再加上該男子的飲用量極大，導致草酸在體內超過負荷，最終引發腎臟問題。因此，江守山建議民眾在選擇飲品時應適量飲用，並避免過量攝取含草酸高的即溶茶，以維護腎臟健康。

