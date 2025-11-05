不是吳怡農、王世堅？綠營或推奇兵戰台北 段宜康預告「人選不一定在黨內」

藍綠白積極備戰2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點選區之一；在民進黨人選尚未定調的同時，除了已繳交意願書的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，民進黨前秘書長林右昌、立委王世堅、陸委會副主委梁文傑、社民黨台北市議員苗博雅都是被點名的人選。前立委段宜康透露，黨中央還會評估可能人選、不排除徵詢黨外人士。

媒體人馬郁雯有意挑戰中正萬華議員、將爭取民進黨黨內提名，段宜康4日陪同掃街期間受訪，強調台北市選戰對民進黨的重要性，而正是因為不是一件容易的事情，因此更應該慎重聆聽各方意見，仔細斟酌後再推派合適的人選。

廣告 廣告

無論是已繳交意願書的吳怡農，還是頻頻被推舉、聲量極高的王世堅，段宜康強調，民進黨優秀的人才非常多、上述人員都是合適的人選之一，中央黨部會斟酌各方條件，不排除有超過已知範圍的可能；段宜康指出，在跟民進黨理念一致的人選裡面，可能也有適合的人選，預告「甚至不一定在黨內」。

更多風傳媒報導

