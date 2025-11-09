不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光

2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。

台北市長蔣萬安。（圖取自蔣萬安臉書）

面對2026地方選舉，各黨開始熱身，首都台北市長選舉，民進黨將派誰參選引發各界高度關注。據《上報》今天（9日）報導，對於吳怡農的表態參選，民進黨內反映冷淡，據悉吳怡農雖曾被視為「超級新人王」，但在黨內互動不佳，更有要角私下表示，台北市長候選人不只拚選戰，還要帶動議員小雞的選情，以吳怡農的人和，真能扛這麼大的責任？

吳怡農表態參選台北市長。（圖取自吳怡農臉書）

報導進一步引用黨內人士說法指出，台北市長選舉從來都是「總統級」選戰，因為參選的人以後很有可能參選總統大選，所以人選應具備更高的政務經驗，像行政院長卓榮泰或總統府秘書長潘孟安、民進黨前秘書長林右昌等人都可能是合適的人選。甚至還點名鄭麗君也是可以考慮人選，因為鄭麗君從未參選過選舉，因此對選民而言具有新鮮感，有望為民進黨帶來不同氣勢。

黨內人士認為鄭麗君也是可以考慮參選台北市長人選。（圖取自行政院臉書）

針對民進黨台北市長選情，媒體人謝寒冰日前曾表示，民進黨在北市真的完全沒人能贏過台北市長蔣萬安，因此派誰出來都是犧牲打；謝寒冰更認為，台北市長選舉，民進黨派誰參選，不是總統賴清德主要考量的問題，對賴而言最重要的是台南市以及高雄市，若賴執政時，民進黨只剩一都或一都都沒有拿下，賴還能有權力嗎？這才是賴最擔心的。

