不是和平是分贓？美、俄暗盤能源交易換烏割領土 歐怒批 :「川普版雅爾達」

部分歐洲官員對此保持觀望，擔心重振俄羅斯經濟的後果，並將其比喻為「川普版裡維埃拉構想」或「雅爾達經濟版」，暗示這場談判更多是美俄內圈利益交換，而非純粹戰略布局。 圖：取自 白宮 官方網站

[Newtalk新聞] 最新曝出的美國「和平」計畫草案顯示，烏克蘭、俄羅斯、美國及歐盟之間的談判，除了涉及停火與領土安排外，更隱含龐大的經濟與戰略利益交換。草案由四份文件構成，涵蓋安全保證、北約承諾及美俄雙邊協議，主要內容包括：所有簽署方承認俄羅斯對克里米亞、盧干茨克及頓內茨克的控制；頓巴斯部分區域設置「緩衝區」禁止軍隊進入；扎波羅熱與赫爾鬆維持現有接觸線凍結；俄羅斯撤出其他被佔領土。

最新曝出的美國「和平」計畫草案顯示，烏克蘭、俄羅斯、美國及歐盟之間的談判，除了涉及停火與領土安排外，更隱含龐大的經濟與戰略利益交換。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

草案還提出在美國管理下重啟扎波羅熱核電站，烏克蘭可獲 50% 電力供應；烏克蘭軍隊規模限制在 80 萬人以內；提供類似北約第五條的安全保障；烏克蘭選舉應盡快舉行，而非原先規劃的 100 天後。值得注意的是，計畫未要求烏克蘭放棄加入北約的可能性，但美國承諾北約不會擴張。

廣告 廣告

與此同時，據《德國之聲》報導，澤連斯基於 10 日指出，俄羅斯國內部分領土與資源日益依賴中國，特別是在稀缺資源和軍工領域。他警告，這是歷史罕見的「去主權化」，並指示烏克蘭情報機構全面監控俄中合作，包括涉及歐洲與美國利益的領域。對此，中國官方尚未回應。

澤連斯基於 10 日指出，俄羅斯國內部分領土與資源日益依賴中國，特別是在稀缺資源和軍工領域。 圖:翻攝自真知見

另一面，根據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，美國公司計畫全面進入俄羅斯關鍵能源市場，包括稀土開採及北極石油項目，並要求歐盟逐步恢復接受俄羅斯能源輸送。部分歐洲官員對此保持觀望，擔心重振俄羅斯經濟的後果，並將其比喻為「川普版裡維埃拉構想」或「雅爾達經濟版」，暗示這場談判更多是美俄內圈利益交換，而非純粹戰略布局。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共和黨選舉再挫敗：喬州選區被翻轉、俄州長民調落後、印州選區劃分遭倒戈

川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」