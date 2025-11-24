不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險

記者施春美／台北報導

研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護肝、腎、心血管、大腦等。（示意圖／PIXABAY）

很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護肝、腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的機率提高將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。

醫師劉博仁在其臉書表示，黃斑部是視網膜中心最重要的部位，決定人能否清楚地看見物體的細節。當黃斑部病變時，症狀包括視線中央模糊、物體影像會變形扭曲等，最常見形式是「乾性黃斑部病變」，發展緩慢但會持續惡化，是銀髮族失明的主因之一。

常喝即溶咖啡 大增7倍黃斑部病變的風險

他表示，2025 年發表在《Food Science & Nutrition》的論文分析了英國和芬蘭超過50 萬人的基因資料。結果發現，即溶咖啡與乾性黃斑部病變之間有相關性，習慣喝即溶咖啡的人罹患乾性黃斑部病變的風險，提高了將近7倍。

研究者推論，這可能與即溶咖啡製程中產生的「丙烯醯胺」或「糖化終產物(AGEs）」等有害物質有關，這些成分會促進視網膜的氧化壓力與慢性發炎，進而導致細胞退化。

劉博仁表示，要特別強調的是，這份研究只針對「即溶咖啡」發現風險增加，其他如手沖、虹吸、義式等現磨咖啡則無此現象。

他說明，即溶咖啡與現煮咖啡有下列的不同：

1. 即溶咖啡是經由高溫萃取咖啡液後，進一步噴霧乾燥或冷凍乾燥，製成粉末狀或顆粒狀的咖啡粉，沖熱水即可飲用，方便快速。

2. 這種高溫加工會產生一些對人體潛在有害的化合物，例如丙烯醯胺。

3. 某些品牌的即溶咖啡還會添加人工香料或穩定劑，來增加風味與保存期限。

4. 相較下，現煮咖啡是從新鮮研磨的咖啡豆，手工沖泡而成，製程中不經過度加工，因此更能保留天然的抗氧化物質如綠原酸，也較少產生有害副產物。

喝現磨現煮的咖啡 能防糖尿病、脂肪肝、護腎

劉博仁表示，平常習慣喝即溶咖啡的人，應漸進式改為現磨現煮方式，既能保留咖啡的好處，又能減少對眼睛的負擔。「咖啡毋須戒掉，但可選擇更天然、更安全的方式。」用現磨的咖啡豆、慢慢沖泡，也是一種對健康更友善的生活儀式感。

