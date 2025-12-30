不是員工也能買！高市府自助餐 滿到餐盒蓋不下賣百元

高雄市政府及鳳山行政中心的員工餐廳已成為民眾午餐熱門選擇，不限於公務員使用，一般民眾皆可購買。這些餐廳以多元菜色、衛生安全及經濟實惠著稱，如市府員工餐廳提供鹿角菜、杏鮑菇、麻油雞腿等特色菜餚，一份含白飯僅售100元；鳳山行政中心則提供魚肉俱全的便當，兩個只要185元。由於價格比一般餐廳便宜約一至兩成，且品質有保障，吸引許多消費者每天光顧，成為許多人的用餐首選。

高雄市政府員工餐廳的午餐時段人潮絡繹不絕，菜色豐富多元。（圖／TVBS）

高雄市政府員工餐廳的午餐時段人潮絡繹不絕，餐檯上炒青菜、蒸蛋和肉品一字排開，提供豐富多樣的選擇。這裡不僅供應公務員，也歡迎一般民眾前來用餐。消費者表示，餐廳提供外面餐廳少見的鹿角菜等特色食材，菜色豐富多元。

菜色多樣成了優勢，鳳山行政中心的員工餐廳，也開放一般民眾購買。（圖／TVBS）

市府員工餐廳的自助餐配菜包括鹿角菜、杏鮑菇、高麗菜、麻油雞腿和炸土魠魚等，份量十足，常常裝得餐盒幾乎蓋不下。一份含白飯的自助餐售價100元，白飯分大小兩種，大碗10元，小碗5元。這樣的高性價比吸引不少消費者專程前來。有長期顧客表示，他每天中午一定會來購買午餐，有時還會順便買晚餐的肉品，總花費約180至200元，非常划算。

除了自助餐，市府員工餐廳還提供蛋餅和其他麵食類選擇，甚至有素食餐點，滿足不同飲食需求。有消費者讚賞這裡菜色多樣，提供更多選擇空間。

便當有魚還有肉，兩個便當包起來185元，消費者直呼超划算。（圖／TVBS）

同樣受歡迎的還有鳳山行政中心的員工餐廳，也向一般民眾開放。這裡同樣人潮洶湧，提供魚肉俱全的便當，兩個便當包起來只要185元。消費者認為這裡的價格比外面餐廳便宜約一至兩成，菜色又豐富多樣，是非常划算的選擇。有消費者表示，他是看到許多人手拿便當後才跟風前來購買。

鳳山行政中心還設有多間不同類型的餐廳，包括素食餐廳、鍋燒意麵店，甚至還有提供手搖飲料的店家，滿足下午茶需求。這些市府內開設的餐廳因衛生安全有保障，已成為許多民眾的用餐首選。

