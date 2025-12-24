不是哭娃？藍心湄改愛泰國設計師「醜萌娃娃」表情神複製，網友敲碗：太可愛！

藍心湄改愛「MOODY GIRL」泰國設計師娃娃

藍心湄的「愛娃收藏」再度更新！近日她在社群分享與藍媽媽的可愛對話，畫面中一隻翻著大白眼、神情到位的公仔瞬間成為焦點，完美詮釋當下心境，也讓不少粉絲忍不住追問來源。這次藍心湄的新歡是來自泰國的小眾設計師作品，帶點醜萌、卻極度耐看。本篇就帶你一次認識這款悄悄竄紅、內行人已經開始關注的療癒系公仔。

藍心湄改愛「MOODY GIRL」

提到泰國設計師公仔，許多人第一時間會想到 CRYBABY，但這回藍心湄曬出的主角其實是「MOODY GIRL」。這款公仔出自泰國設計師 Somchai Wong 之手，以強烈個性與細膩手感聞名。MOODY GIRL 圓臉、粗眉、翻白眼的神情看似冷淡，卻精準捕捉日常情緒，帶點叛逆又充滿幽默感。設計靈感來自生活、自然與文化觀察，設計師將每一隻作品視為有情緒、有靈魂的存在，而非單純的玩偶，也難怪會讓藍心湄一眼就愛上，成為近期社群討論的新焦點。

每隻 MOODY GIRL 獨一無二！預約候補困難

MOODY GIRL 最迷人的地方，在於獨特性。圓潤臉型、粗眉線條搭配誇張卻精準的大白眼，每一隻表情都像在替主人說話。全系列皆為手工製作，產量極少，偶爾才會在泰國設計市集短暫現身，多數情況只能透過 LINE 預約訂購，而且候補名單常常一排就是好幾個月，可說是一娃難求。

價格方面，裸娃約 9,000 泰銖，搭配完整服裝與配件的版本則約 12,900 泰銖起，對收藏玩家來說，稀有度與獨特性才是真正價值所在。

穿上 LABUBU 裝扮，手拿愛馬仕都不是問題

MOODY GIRL 不只表情到位，在造型可塑性上也相當驚人。許多玩家會替她換上 LABUBU 風格的毛茸茸套裝，或是客製迷你服裝、配件，甚至讓她手提縮小版愛馬仕包，反差感直接拉滿。正因為表情夠冷、夠厭世，無論走可愛、奢華或搞怪路線都毫無違和，成為攝影、穿搭與收藏圈的新寵。這款 IP 目前仍屬於「懂的人先收」的階段，若你偏愛帶點態度、又能陪你吐槽生活的公仔角色，MOODY GIRL 絕對值得提前關注。

包包掛飾泰國代購都在搶！

除了經典立體公仔，MOODY GIRL 近期更低調推出少量「鉤針版本」，以手工編織方式呈現標誌性的圓臉、粗眉與翻白眼表情，整體更輕巧可愛，特別適合直接掛在包包、鑰匙或隨身配件上，成為日常穿搭中的療癒亮點。鉤針版本同樣維持小量製作與不定期釋出，幾乎一上架就被秒殺，目前已成為泰國代購圈瘋狂搶購的話題單品。

