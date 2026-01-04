不是問薪水！交情10年好友拒談1話題 網揭原因

【緯來新聞網】許多人在交友的時候，會好奇彼此的身家背景，不過有些人希望保有隱私，不喜歡公開。一名男網友抱怨，他有一名認識10年的朋友，2人交情不錯，但對方始終不願意透露工作，因而感到疑惑，掀起討論話題。

許多人在交友時，會保有個人隱私，不願意將身家背景全盤托出。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Dcard論壇提到，他有一位認識10年的朋友，因為有同樣的興趣，所以從學校到出社會都保持聯絡，交情也算不錯，也好奇畢業以後彼此的發展，曾談論到工作，他選擇如實詳細回答，但對方會直接忽略。



原PO知道，很多人不願意透露薪水，怕被說三道四、指指點點，但他認為職業是很平常的東西，不應該會難以開口，「工作的隱私真的這麼誇張嗎？需要藏這麼深嗎？」而且他也沒打算追問薪水，不解好友的心態。



原PO並感到好奇，其他人都與朋友交情多深才會分享工作，「身為同輩交流一下職場好壞不好嗎？真的是我自己的問題嗎？工作讓人覺得丟臉嗎？」



貼文曝光後，網友紛紛分享意見，有一派人猜測可能怕被貼標籤，或是被要求特權，「我倒覺得到處問別人工作超不禮貌，還是台灣人習慣都這樣？」、「這問題太現實了，出了社會不是每個人都願意分享自己做什麼工作」、「講低了被看不起，講高了被眼紅，說出自己的工作到底有什麼好處」、「怕麻煩啊，比方説在醫院，就覺得你得幫他走後門，或是總愛亂問問題當我免費諮詢」。



另外，也有人認為可能有不能說的秘密，「有很多秘密的人，不需要深交，就是這樣而已」、「可能人家有什麼苦衷所以不想講吧」、「認識10年連職業不肯透露，不是沒自信就是詐騙」。

