不是啦啦隊！洋基工程主場開幕戰 51歲台籍「優雅女神」站台



隸屬 PLG 聯盟的洋基工程籃球隊，賽事行銷再出招，預定在本週 12 月 27 日至 28 日 主場主題日，打出「方舟啟航：女神降臨篇」，邀請 現年51 歲的「優雅女神」林志玲親臨現場擔任嘉賓。

繼上週宣布南韓「四本柱」助力啦啦隊後，洋基工程今再投下場邊震撼彈，將邀請女神始祖林志玲，擔任主場開幕戰的重磅嘉賓。

洋基工程籃球隊，開季以來持續補強啦啦隊陣容，繼韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏後，上週迎來朴淡備加盟，韓籍啦啦隊，搭配海選脫穎而出的台灣女孩，組成「YoungKey Girls」，為球賽增添話題。

此次邀請林志玲擔任特別來賓，將是一次充滿實驗性的跨界、跨領域站台應援，不老女神罕見跨足運動場域，是否能吸引球迷買單進場仍有待觀察。

