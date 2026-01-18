不是單一司法案 洪浦釗：林宸佑案暴露中國長期滲透台灣媒體

中天記者林宸佑涉國安法，高雄橋頭地院裁定收押禁見。 圖：取自臉書專頁／馬德愛破音 中天林宸佑

[Newtalk新聞] 中天新聞記者林宸佑近日因涉嫌違反國家安全法，疑似收賄現役軍人、交付機密給中方，遭法院裁定收押禁見。東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗對此表示，若案情屬實，將是中國對台滲透長期存在的具體案例。

據《自由時報》報導，洪浦釗受訪時表示，中國在台協力者的問題並非近期才出現，而是長年存在，只是多半隱藏在制度空隙與專業身分之下，不易被察覺。而這次「林宸佑案件」凸顯出中國對台滲透已不再僅限政治層面，而是延伸至「資訊上游」。

洪浦釗指出，從中國的操作邏輯來看，媒體工作者的價值不在於直接散布錯假訊息，而在於影響議題選擇與敘事方向。只要能左右哪些事件被報導、如何呈現，即可在維持「表面專業」的情況下，長期形塑出特定輿論環境。

他分析，這起案件的意義不只是一宗司法偵辦個案，而是提醒社會，中國對台滲透是一條持續運作的隱蔽戰線。僅靠國安或司法手段並不足以全面因應，因為「認知作戰」的關鍵戰場，不在法庭，而是社會。

洪浦釗也提醒，提升媒體識讀能力同樣關鍵。新聞可信度並非源自媒體或記者的名號，而在於資訊是否能保持獨立性、不受境外政治勢力影響。媒體本身的專業自主、內控機制與對消息來源的自律，不只是職業倫理問題，更關係民主社會能否維繫基本信任。

而新聞自由不等於配合境外勢力操作輿論。民主社會保障的是媒體獨立監督的權利，一旦逾越界線，問題就不再只是言論，而涉及國家安全。唯有國安體系、媒體專業與公民社會同步運作，並結合制度防堵與資訊識讀，才能守住民主社會中的資訊信任基礎。

