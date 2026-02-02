不是四季豆、櫛瓜！鹹酥雞「１蔬菜」好吃到發瘋卻被忽視，網友加碼去油方法

香氣四溢的鹹酥雞攤人潮絡繹不絕，從經典的雞排、甜不辣、豬血糕到各式蔬菜，豐富多樣的選擇讓人眼花撩亂。然而在眾多配菜中，有些看似平凡的食材往往容易被忽視。最近一名女網友分享她初次嘗試炸高麗菜的體驗，原本以為只是普通青菜，沒想到一吃下去驚為天人，直呼這道料理長期被大眾低估。文章一出，引發討論，網友們也熱心分享自己心中的隱藏版美食。

鹹酥雞攤炸高麗菜好吃嗎

一名女網友在Threads發文表示，她最近去買鹹酥雞時，首次嘗試點炸高麗菜來品嘗，沒想到一入口就讓她驚呼「直接原地嚇爛，好吃到發瘋」，意識到自己過去都低估這道菜色，同時也好奇地詢問其他網友是否也有類似的驚喜發現。

炸高麗菜獲網友一致好評

貼文曝光後，引發討論，許多網友大力稱讚炸高麗菜的絕佳口感，「炸高麗菜真的超好吃！一定要搭配脫油機，撒胡椒粉＋一點點梅粉很讚」「我有位朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜，跟著他吃一次超好吃，但很油」「開源社的也超好吃！看到同學只買了高麗菜跟米血，我想說誰去鹽酥雞不點肉只點米血跟高麗菜，結果吃了驚為天人」「台灣的高麗菜是全球最好吃，怎麼料理都好吃，跟是不是炸的無關」。

部分網友擔憂炸高麗菜油膩

儘管炸高麗菜獲得眾多好評，也有網友提出對於油炸蔬菜含油量過多的擔憂，「菜類超油欸，之前第一次買看到吃完的紙袋後嚇爛」「之前吃炸花椰菜一入口就被油膩感嚇到」「炸高麗菜真的超好吃，但是不能常吃，超油」「炸蔬菜都很吸油，比炸肉還危險」。對於這些關於油膩的留言，原PO也補充回應，如果店家配有脫油機設備，油膩程度就能控制在可接受範圍內，她本身也無法忍受過於油膩的食物，同時推薦可以使用好市多廚房紙巾輕壓吸油，處理後依然美味可口。

鹹酥雞攤隱藏版炸物推薦

此外，留言區也有不少網友趁機分享其他同樣被忽視的優質炸物選項，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」「蛋餅皮我上次也是第一次吃到有點驚為天人」「推炸櫛瓜！超好吃會爆汁」「有一次吃到炸苦瓜！好讚，又苦又爽，名副其實苦中作樂」「我個人最愛是炸白花椰菜！目前只有在苗栗看過」「其實我超愛吃炸茄子，可是好少鹹酥雞有茄子」「沒有裹粉的雞脖子，可遇不可求」「芋粿巧，鹹的圓形那種」。

▲網友推薦高麗菜用炸得也很好吃。（示意圖， 圖片來源：shutterstock達志影像）

