不是因為高市早苗挺台！中國禁國人赴日真正原因 日本專家說破了

國際中心／林昀萱報導

中國外交部呼籲國人春節期間不要到日本旅遊。（圖／Pexels）

中國外交部近日發布提醒，稱日本近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，呼籲春節期間「避免前往日本」。不過，東京財團高級研究員柯龍（音譯）指出，中國對日本祭出旅遊禁令關鍵原因並非高市早苗的發言，而是因為中國經濟處於嚴重低迷狀態。

中國日前因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，呼籲民眾避免前往日本旅遊。1月26日中國外交部又透過微信公眾號「領事直通車」發布消息，稱近期日本社會治安不靖，針對中國人的違法犯罪越來越多，加上部分地區連續發生地震造成人員受傷，日本政府更發出後續餘震警告，因此中方與駐日使領館聯合研判，中國公民在日本面臨「嚴重安全威脅」，呼籲民眾春節期間應「避免前往日本」。

就在中國外交部發布上述提醒前不久，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3家中國最大的航空公司發布通知，往來日本與中國間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日大幅延至10月24日。

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

不過，東京財團高級研究員柯龍3日在BS日本電視台新聞節目中直言，中國禁止國人前往日本旅遊，關鍵原因不是因為高市早苗「台灣有事」論，而是因為中國當地經濟疲軟，表面上看是在向日本施壓，但實際上是希望國人留在中國消費。不過，柯龍認為中國旅日潮將很快回歸。

