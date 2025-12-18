不是在殺「基本面」了！第一金黃詣庭點名「科技股」 最怕這件事

財經中心／李宜樺報導

第一金投顧董事長黃詣庭受訪指出，市場正在「殺估值」，科技股財報將面臨更嚴格檢視。黃詣庭分析，美光財報雖亮眼，但市場情緒已轉向「看獲利與現金流」，擴張不再是加分保證。（示意圖／PEXELS ）

市場翻臉了 不是比誰擴張

第一金投顧董事長黃詣庭接受廣播節目專訪直言，近期金融市場對科技股的下跌，更像是「殺估值」而不是「殺基本面」。過去大家看誰擴張、資本支出越大越容易被追捧，但現在不一樣了，市場開始用更苛刻的標準檢視：你過去的擴張，能不能轉成營收與現金流，而且要是「毛利率成長」的獲利，否則就可能被重新定價。

甲骨文博通都被挑 挑的是什麼

黃詣庭指出，市場對甲骨文、博通等公司財報「特別挑剔」。他提到，甲骨文股價走弱，關鍵在市場對其高槓桿操作與現金流風險的警惕；同時甲骨文雲端業務營收結構高度仰賴OpenAI，擴張資本支出後若現金流跟不上，市場就會放大疑慮。至於博通，成績單不差但遭遇股價修正，市場聚焦在毛利率下降，反映的是估值重新調整的壓力。

美光財報爆棚 卻只是一瞬間利多

他也提到，美光盤後公布財報與財測表現亮眼、股價大漲，並在電話會議提到明年訂單已滿、供給以主要客戶為主，凸顯AI基礎建設對高速記憶體需求仍強。但黃詣庭提醒，情緒面已出現轉折：資金不再只看擴張，而是看誰更有機會「賺錢」、誰能把資本支出變成現金流，這會是接下來市場最在意的焦點。

空窗期放大雜音 下一關看一月下旬

黃詣庭分析，接下來到明年一月下旬財報密集發布前，市場觀望氣氛可能更濃，空窗期容易放大好壞消息。若聯準會轉向更寬鬆、利率更低，估值才可能再度膨脹，但現階段尚未看到明確訊號，因此短線壓力仍在。

明年波動加大 指數看多但路不好走

談到明年市場型態，黃詣庭說，期中選舉年的美股往往更震盪，二、三季需更謹慎，但若三季底出現較明顯回檔，反而可能是進場機會。關稅議題若出現被判無效的情境，市場第一時間或許正向反應，但後續會面對退款、財政與替代條款等一連串「問號」，而市場最不喜歡的就是不確定性。他強調，明年可能是「指數看多、波動變大」的一年，重點將更偏向分散布局；他並提到，S&P500對明年獲利成長的預期約為14.5%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

