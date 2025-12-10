不是壞掉！他見「橘色干貝」不敢吃 店家：千中選一極品

水產店家「漁爸海鮮」近日在社群平台Threads分享一起有趣案例，客人購買的一盒七顆干貝中，竟出現一顆「橘色干貝」，客人問能不能吃，店家則回應，這是千分之一機率才會出現的珍貴品種。

「漁爸海鮮」分享客人買到一顆橘色干貝，稱這是千分之一機率才會出現的珍貴品種。（圖／漁爸海鮮授權提供，下同）

「漁爸海鮮」在Threads發文貼出兩張照片，只見一盒七顆干貝中，其中一顆的顏色呈現橘色，由於客人很少見過此狀況，因此詢問店家是不是不能吃。「漁爸海鮮」則回應這是「1000顆會出一顆的干貝」，因為很稀有，店家更稱「我跟他說這盒免單」。

貼文發布後引起網友熱烈討論，有內行網友留言「橘色的干貝吃起來帶著大海的鮮甜，肉質細緻柔嫩，幾乎入口即化，卻又保有微微的彈性與爽脆，水分充足、表面滑潤。 白色的也是」，另外也有其他網友分享經驗表示「我真的有在北海道吃過耶，很難得才會碰到的，但家人說還是白色的好吃」、「吃起來會比較甜，我不知道是不是心理作用，但吃了好幾顆都覺得比較好吃」。

