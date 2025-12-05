不是夏天！手搖飲「業績高峰」落在這2個月

▲不是夏天！經濟部統計發現，手搖飲「業績高峰」在每年12月至隔年1月。（圖／pexels）

[NOWnews今日新聞] 經濟部統計處今（5）日公告114年我國飲料店營業額統計，1至10月續增7.2%，全年營業額可望續創歷史新猷。其中觀察近年飲料店數據後，發現飲料店營業額具有明顯的淡旺季，易受節慶影響，淡旺季表現明顯，12月至隔年1月因聖誕節、跨年等節慶，將營收推向全年最高點，每年7、8月暑假旅遊旺季，加上天氣炎熱，民眾對冰飲品的需求擴增，迎來營收的第二波高峰。

統計處指出，隨手搖飲及咖啡店營業據點的擴增，業者致力開發新品，推升消費者購買意願，飲料店營業額自94年以來普遍呈正成長，僅109、110年因疫情衝擊呈現年減，111年隨疫情趨緩，民眾外出飲食意願回升，帶動飲料店營業額轉呈正成長，加以近年業者積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，帶動113年營業額突破1,300億元，年增3.5%，114年1~10月續增7.2%，全年營業額可望續創歷史新猷。

同時也在觀察近年飲料店各月營收表現，易受節慶影響，淡旺季表現明顯，12月至隔年1月因聖誕節、跨年等節慶，將營收推向全年最高點，每年7、8月暑假旅遊旺季，加上天氣炎熱，民眾對冰飲品的需求擴增，迎來營收的第二波高峰。

根據財政部營利事業家數統計，近5年(109~113年)飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年成長4.1%，114年9月底飲料店數共2萬8,788家，其中手搖飲店計1萬6,113家，占56.0%最多。按縣市別觀察，高雄市、台南市、台中市、台北市家數占比皆逾1成較多。

