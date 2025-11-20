不是外星人！ 太陽系新訪客 NASA：僅是「星際彗星」

星際彗星3I/Atlas19日在太空中飛馳，當時距離地球約3.058億公里被義大利天文學家Gianluca Masi拍攝了下來。（圖／達志影像美聯社）

美國太空總署NASA公布一顆來自太陽系外的「星際彗星」影像，這顆彗星一度被認為是外星人的太空船，不過NASA證實，它僅僅是一顆造訪太陽系的彗星，不是什麼外星生物體。

一顆來自太陽系外的神秘星際彗星「3I/ATLAS」近日引起全球關注，美國太空總署NASA日前公布了這顆彗星的最新照片，正式駁斥了它是外星人太空船的謠言。這顆特殊彗星是已知的第三個造訪太陽系的星際訪客，將於12月19日最接近地球，科學家期待能藉此機會揭開太陽系外的更多奧秘。同時，中國大陸也在本週三成功發射了長征二號丙運載火箭，將三顆新衛星送入預設軌道。

這顆在太空中格外閃亮的「3I/ATLAS」彗星照片上個月就已拍攝完成，但因美國政府停擺，NASA遲遲未能公開影像，導致各種陰謀論四起，許多人懷疑這可能是外星人的太空船，而政府故意隱瞞相關訊息。NASA副署長Amit Kshatriya強調，所有證據都指向這只是一顆普通彗星，它的外觀和行為都與彗星完全一致。

Space.com總編輯Tariq Malik表示，若真的發現外星飛船，我們必須確保收集到盡可能多的數據才能下結論。他進一步解釋，彗星一直被視為地球的「種子使者」，它們帶來了水和可能帶來生命所需的所有要素，而像3I/ATLAS這樣的彗星或許就蘊藏著太陽系外是否也存在類似情況的解答。

這顆特殊彗星之所以引人注目，是因為它來自太陽系外，類似的星際訪客曾在2017年和2019年造訪太陽系。雖然3I/ATLAS彗星在12月19日最接近地球時，仍將與太陽保持約20倍地日距離的遙遠距離，但科學家認為這是最佳觀測時機，有機會發現太陽系外的更多真相。與此同時，中國大陸於本週三12點01分從西北部的酒泉衛星發射中心成功發射了一枚長征二號丙運載火箭，火箭發射時橘紅色烈焰噴出，白色火箭順利升空，成功將「實踐30號A、B、C」三顆新衛星送入預設軌道。

