不是多讀書！醫揭「1習慣」助大腦逆齡 研究證實：降認知退化風險

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記者鄭玉如／台北報導

研究發現，下廚不只是準備三餐，更是大腦的全方位訓練。從規劃菜單、備料到掌握火候，都能活化腦部功能；經常烹飪的長者，認知退化風險也較低。（圖／AI製圖）

煮飯不僅能讓飲食更健康，從備料、烹調的過程，也有助於活化大腦。家醫科醫師唐雲華指出，研究發現，下廚不只是準備食物，更是大腦的全方位訓練，例如計畫與執行能力，幫助活化前額葉，另外，日本一項研究指出，經常進行烹飪的長者，後續發生認知功能退化的風險，顯著低於從不下廚的人。

唐雲華在臉書粉專提到，在神經醫學與職能治療領域中，烹飪被歸類為「工具性日常生活活動」，需要多項認知功能同步參與。例如從設計菜單、採買食材、備料到安排烹調順序，大腦需進行規劃與決策，幫助活化前額葉；注意火候、掌握時間，刺激前額葉與執行功能運作；食材的色彩、香氣、口感與味道，活化視覺、嗅覺、觸覺與味覺系統，提供大腦刺激；切菜、翻炒、擺盤等動作，訓練手部靈活度與神經肌肉協調能力。

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此外，日本一項長達6年、追蹤超過1.1萬名高齡者的大型研究，發現經常參與烹飪活動的長者，後續發生認知功能退化的風險，顯著低於從不下廚的人。研究人員進一步觀察，若原本較少接觸烹飪者，開始培養下廚習慣後，所獲得的認知刺激與潛在保護效益更為明顯。

唐雲華分享「健康逆齡」實踐指南，並將下廚融入生活，首先是「精準均衡營養」，親自料理，可掌握油脂品質、蛋白質來源與植化素攝取；還有「腸道菌叢平衡」，多攝取菇類、洋蔥、牛蒡、燕麥等富含膳食纖維與益生元食材，當腸道環境健康時，大腦也能維持良好的運作；以及「正念紓壓」，專注於洗菜、切菜與烹調的過程，其為一種正念練習，有助於舒緩壓力與穩定情緒。

第四是「增加日常活動量」，備料、站立與走動的過程，能增加非運動性熱量消耗，有助於維持代謝健康；再來是「穩定生理時鐘」，規律準備與享用三餐，幫助維持晝夜節律與睡眠品質；最後是「優化荷爾蒙平衡」，良好的飲食習慣與規律生活節奏，維持內分泌系統運作，幫助身體保持最佳狀態。

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